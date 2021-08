La bioserie de Gloria Trevi no hablará de Sergio Andrade, ¿por qué?

Carla Estrada sigue preparando la bioserie de Gloria Trevi y esta exitosa productora aseguró que la historia será contada desde el punto de vista de la Trevi. Yo no sé qué quiera decir esto, porque dijo que de Sergio Andrade no se va a hablar. Quien sabe porque, ¿te acuerdas como en la serie de Silvia Pinal que Enrique Guzmán no aparecía con ese nombre sino con otro?, comentó "Pepillo" Origel.