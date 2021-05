La canción de Luis Miguel mejor valorada y con récord de descargas en Spotify

Con la transmisión de las dos temporadas de "Luis Miguel La Serie", el cantante logró colocarse de nueva cuenta en el gusto del público nacional e internacional.

Spotify dio a conocer que Luis Miguel es el primer mexicano en superar la barrera de las 5 mil millones de descargas de todo su repertorio musical.

A través de su cuenta de Instagram, Luis Miguel presumió este récord en su carrera. "Ahora te puedes marchar", es la canción mejor valorada en México.

La canción "Ahora te puedes marchar" logró 299 millones 811 mil 47 reproducciones en Spotify, mensualmente tiene 11,139,775 millones de oyentes.

De acuerdo con la investigación The Most Valuable Song from Every Country (La Canción Más Valiosa de todos los Países) de la empresa australiana S Money, destacó el valor económico de cada canción gracias a la plataforma Kworb enfocada en los números de Spotify.

Las canciones de Luis Miguel en Spotify han sido descargadas por más del 80% de la población mundial, es decir más de 7 mil 600 millones de habitantes.

Hace un par de semanas, Luis Miguel fue nominado como el mejor cantante latino de la década, en la terna de los Pollstar Awards, "El Sol de México" compite con: Alejandro Fernández, Enrique Iglesias, Gloria Trevi, Jennifer López, la banda Maná, Marc Anthony, Ricky Martin, Romeo Santos y Selena Gómez, el ganador será anunciado el 16 de junio en Los Ángeles.

