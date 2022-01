La canción de The Weeknd que confirmaría su relación con Angelina Jolie. El pasado 7 de enero el cantante canadiense lanzó su quinto álbum de estudio, Dawn FM, el cual marca su regreso a la música desde su último trabajo After Hours, en 2020. Fue con este disco que se mantuvo en las listas de popularidad, gracias a canciones como "Blinding Lights" y "Save Your Tears". En este sentido, su nuevo proyecto musical ha generado gran expectativa y se espera que sea uno de los más exitosos del año.

Luego de su estreno, ya hay una canción que está dando de que hablar a los fans del cantante, pues se cree que está dedicada a Angelina Jolie, con quien desde hace tiempo se especula que sostiene un romance. Los famosos han sido captados juntos a la salida de restaurantes en diversas ocasiones y, aunque se les ha preguntado mucho sobre la naturaleza de su relación, los dos han evitado hablar del tema.

Desde junio del 2021 se ha visto a Abel Tesfaye en citas con la ganadora del Oscar por lo que se cree que podrían tener un noviazgo. La canción "Here We Go Again", traducida la español como "Aquí vamos otra vez", es el octavo track del álbum y por su letra, los usuarios de redes sociales piensan que esta podría ser la confirmación de su noviazgo con Angelina.

En la canción se habla de una estrella de cine, a quien él hace reír. "Cuando la veo reír juro que desaparecen todos mis pensamientos depresivos", dice uno de los versos del tema. También resalta que aunque se había prometido no enamorarse otra vez, "aquí vamos de nuevo". Finalmente, la canción habla de cómo la pareja tiene ideas diferentes respecto al amor, pero que ambos están cediendo a sus sentimientos por el otro.

LAS PASADAS RELACIONES DE THE WEEKND Y ANGELINA JOLIE

Anteriormente The Weeknd había estado relacionado sentimentalmente con la modelo Bella Hadid y la cantante Selena Gomez, de quien se dice que escribió su EP, My Dear Melancholy. Por su parte, Angelina Jolie ha estado en tres matrimonios, el primero con Jonny Lee Miller (de 1996 a 1999), con Billy Bob Thornton (del 200 al 2003), y el más importante con Brad Pitt, a quien conoció en la película "Sr, y Sr, Smith" entre.

Durante diez años fueron una de las parejas más populares de Hollywood; sin embargo, se separaron en 2016, cuando apenas llevaban dos años de matrimonio. Aunque a Jolie se le ha asociado con otro nombres del medio, no se ha confirmado ninguna relación con famosos como Timothy Hutton, Jared Leto, Mick Jagger, Val Kilmer, Colin Farrel y Ralph Fines.

(Imelda Téllez)