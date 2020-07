"La Chilindrina" revela porque "Chespirito" canceló "El Chavo del 8"

El programa de "El Chavo del 8" ha sido uno de los más emblemáticos de Televisa y aunque su último capítulo tiene más de 40 años de haberse transmitido hasta la fecha es uno de los más recordados así como sus personajes.

Pero tras la salida del aire de "El Chavo del 8" comenzaron a circular diversas versiones de porque se había terminado la exitosa serie es ahora que María Antonieta de las Nieves, "La chilindrina" quien habla de la verdadera razón por la que termino.

De acuerdo a Infobae, una de las versiones que comenzó a circular apunta a sobre presuntos conflictos entre los personajes involucrados; otra de las más sonadas fue que la cuestión económica mermó entre los integrantes del elenco enemistándolos.

María Antonieta De las Nieves, la actriz detrás del emblemático personaje de la Chilindrina, reveló algunos detalles respecto al fin de la serie que tuvo gran éxito a nivel internacional, y descartó la versión de que hubiera problemas derivados de cuestiones financieras.

La actriz participó en el programa del presentador argentino Guillermo Andino, con un enlace desde México, en el que concedió algunas declaraciones sobre aquellos años.

Ante la intención de Andino por conocer si el fin de "El chavo del 8" se debió a problemas económicos entre Roberto Gómez Bolaños y el resto de sus compañeros, María Antonieta De las Nieves negó inmediatamente el rumor que ha persistido por años y dio a conocer su versión acerca del parón de grabaciones del sketch de la recordada serie.

"Se sentía muy viejo para interpretar a un niño de ocho años", confesó la actriz que permaneció dentro del elenco hasta el final de las transmisiones del programa, que actualmente se sigue transmitiendo con éxito en múltiples países.

"Él se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes. Fue raro, porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté, me dijo que nunca iba a volver a hacer "El chavo", y me dolió mucho"

En días pasados, la actriz confesó extrañar su trabajo, pues tuvo que poner en pausa la gira de su circo debido a la pandemia y sus embates, lo cual ha obligado a los espectáculos en vivo a suspender sus presentaciones.

De las Nieves también aceptó que aunque comprende la situación y busca proteger su salud, le aflige ver que sus ahorros disminuyen día tras día, pues con El circo de la Chilindrina podía ganarse la vida decorosamente en los últimos años, pero a causa de la crisis ha tenido que suspender todas las presentaciones proyectadas.

La también actriz de doblaje expresó que pese a la crisis continúa pagando los salarios de sus empleados, para que no se vean perjudicados, egreso que comienza a impactar en su fondo personal, por lo que requiere regresar a trabajar pronto.

Lamentablemente, sí (la pandemia ha afectado mi economía), y más si sigues pagando sueldos, pues yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo. Así que me urge regresar a trabajar con mi público, que tanto amo y extraño.

(Azucena Uribe)