"La Chupitos" reaparece tras haber sido hospitalización de emergencia

Liliana Arriaga, mejor conocida como "La Chupitos", reapareció en sus redes sociales tras haber sido hospitalizada de emergencia, la comediante compartió un video con que tranquilizó a sus seguidores con un mensaje lleno del humor que la caracteriza.

Fue en sus historias en Instagram, donde La Chupitos" señaló estar en su casa, pero no dio muchos detalles sobre su estado de salud: "Por si estaban con el pendiente". Sin embargo, Arriaga no reveló por qué estuvo internada.

La comediante compartió una imagen para destacar el buen humor con el que ha manejado la situación tras estar en el nosocomio, en ella se ve una botella con la etiqueta de un suero aunque en realidad se trata de una bebida alcohólica: "Ay, me vendieron un suero bien raro. No lo puedo creer, ya no se puede confiar en nadie".

"LA CHUPITOS" REGRESA AL CINE CON LA PELÍCULA "CHILANGOLANDIA"

Liliana Arriaga ha realizado la promoción de su nuevo proyecto a través de sus redes sociales, se trata de su regreso al cine mexicano con la película "Chilangolandia" del director Carlos Santos.

La cinta se estrena el próximo 16 de septiembre y tendrá como parte del elenco a "La Chupitos", Silverio Palacios, Aarón Aguilar, Carlos Corona y Luis Felipe Tovar, con el humor pícaro que tanto caracteriza a las cintas clásicas del cine mexicano.

"Espero que les guste mi personaje de Carmen que lo hice con mucho mucho amor", dijo la actriz a través de sus historias de Instagram en la que se le puede ver notablemente mejorada.

(Imelda Téllez)