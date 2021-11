La condición de "Chisme No Like" ante su llegada a TV Azteca ¿Se va Bisogno?

La condición de "Chisme No Like" ante su...

Hay que recordar que Javier Ceriani y Daniel Bisogno protagonizan una fuerte rivalidad, los conductores no se llevan nada bien (FOTO ESPECIAL)

El programa "Chisme No Like", anunció que firmó un contrato con TV Azteca para transmitir su contenido.

POR ESTA RAZÓN FACEBOOK CENSURÓ UN VIDEO DE ÁNGELA AGUILAR

A través del canal a+ el público podrá disfrutar de las exclusivas de los conductores Elisa Beristain y Javier Ceriani, a partir del 1 de noviembre a las 18:00 horas.

Sin embargo, "Chisme No Like" impuso ciertas condiciones para que su contenido sea transmitido a través de la pantalla de la televisora del Ajusco.

Hay que recordar que Javier Ceriani y Daniel Bisogno protagonizan una fuerte rivalidad, los conductores no se llevan nada bien después de que el conductor de "Ventaneando" ofendiera a su colega.

¿Sera que Daniel Bisogno se va de TV Azteca ante la llegada de Javier Ceriani? El programa de espectáculos también ha criticado a varias figuras importantes de la televisora y temen que sean objeto de la censura.

NOS VAMOS PARA #TVAZTECA POR #AMÁS+, ¿NOS CENSURARÁN? ????



??https://t.co/NSrTm8PJ1H??



En exclusiva les informamos de nuestra llegada a la televisora del Ajusco, #ChismeNoLike se transmitirá a partir del 1 de noviembre por #AMÁS+ de lunes a viernes a las 6:00 p.m.. pic.twitter.com/92hUXHPlsv — Chisme No ???? Like (@ChismeNo) October 29, 2021

"TAL VEZ NO" DE KUNNO ES EL VIDEO CON MÁS DISLIKES DE MÉXICO

En entrevista con La Opinión, Elisa Beristain y Javier Ceriani detallaron que una de las condiciones para firmar el contrato fue garantizar su libertad de expresión, pues no censurarán su actividad, aunque los afectados pertenezcan a la televisora.

El acuerdo de "Chisme No Like" y TV Azteca al parecer no contempla una disculpa de Daniel Bisogno para Javier Ceriani.

(Ann Ventura)