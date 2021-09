¿La corrieron? Lyn May habla de su salida de VLA: "No se me permitió cantar"

¿Por berrinchuda? Aseguran que "Venga la Alegría" corrió a Lyn May del concurso "¡Quiero Cantar!": "No se me permitió cantar" (FOTO TOMADA DE IG: @lyn_may_)

Esta semana hubo bastante polémica en el concurso "¡Quiero cantar!" tras la abrupta salida de Lyn May del programa "Venga la Alegría", la leyenda del cine de ficheras armó tremendo escándalo para despedirse de la competencia y la opinión del público se dividió entre los que la tacharon de berrinchuda y los que consideran que la corrieron.

La competencia en el popular concurso de canto de "Venga la Alegría" cada vez se pone más reñida y los jueces más exigentes; a Lyn May no le gustaron las críticas que recibió y al ser sentenciada prefirió renunciar y darle paso a nuevos concursantes.

El programa presentó unas imágenes donde May se despedía y acusó que la producción del matutino tenía a un favorito para ganar el concurso:

Me ponen trabas y trabas, eso quiere decir que no les gusto. No les gusta que Lyn May esté en este programa. Yo siento que el productor ya tiene su ganador y no voy a hacer el ridículo, dijo molesta.

Tras esta inconformidad y ya en redes sociales, la misma vedette volvió a explicar su postura y confesó que la producción no le permitió cantar el tema que ella quería, aunque ya tienen nuevos proyectos en puerta.

Querido público: solo quiero aclarar que yo me fui de #vengalaalegria. No se me permitió cantar los temas que yo queria. Pero muy pronto vuelvo con mi gira para que me vean en vivo y directo. Les deseo la mejor suerte a todos los participantes de #quierocantar siempre, escribió desde su cuenta de Instagram.

En respuesta y en la misma publicación, Sergio Sepúlveda y el mismo Dio Lluberes, productor de Venga la Alegría, reaccionaron por el mismo medio.

Querida @lyn_may_ estás en mi corazón. Eres una leyenda, y las leyendas merecen mi respeto. Agradezco ver tu profesionalismo todos los días. Somos afortunados en contar contigo. Como lo dije en la TV siempre estuviste puntual y nosotros también contigo. Jamás se prohibió algo, tú sabes que debemos respetar derechos de autoría y por ello algunas canciones no podemos producir. Hicimos juntos lo mejor y deseo que nos reunamos en el escenario una vez más. Te quiero y respeto mucho, comentó el conductor de Venga la Alegría.

Por su parte el productor del matutino de TV Azteca, Dio Lluberes, aprovechó su espacio en las redes sociales para enviar un mensaje a Lyn May:

Mi adorada @lyn_may_ fue un placer enorme recibirte en @vengalaalegriatva y verte brillar todas estas semanas en #QuieroCantar Esta es tu casa y siempre las puertas estarán abiertas para ti. Te queremos y respetamos. ¡Abrazo enorme!.

La polémica vedette fue una de las integrantes predilectas por el público de Venga la Alegría, ya sea por la presencia que mandaba desde las cámaras o por su carácter fuerte que imponía presencia dentro del matutino. La ex integrante del concurso lo reconocía el día de ayer: "El público me apoya, todo el mundo me apoya. Me dicen: ´qué bonito cantaste´, ´fuiste la mejor´. Me levanto a las 5 de la mañana para que me pongan 7, por favor, tengo 40 años de carrera", dijo con molestia, antes de no asistir el día de hoy.

Y los seguidores de May también lamentaron su salida en redes sociales al comentar: "Ella era la única que hacía entretenido el concurso".

Los críticos de la competencia, Horacio Villalobos y Patricio Borgheti reconocieron la trayectoria de Lyn May; aunque, les parecía una falta de respeto para ellos y los demás participantes que presentaron su número a pesar de también estar sentenciados. Ambos comentaron frente a las cámaras que la vedette debía de luchar por su lugar para mantenerse en la contienda.

El encargado de dar la noticia de la eliminación de Lyn May fue Sergio Sepúlveda, quien presentó la segunda eliminación por no aparecer en el escenario como lo hizo con el actor William Valdés.

(Aline Núñez)