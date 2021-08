"La dejó por un lanchero": Aseguran que Alejandra Guzmán descuidaba a Frida

Claro que le creo que sí la violaron los amigos, los que no, los que sí, porque la mamá no se podía cuidar ni ella y la dejó ahí tumbada. Tiene un problema fuerte, no sé qué sea, no soy psiquiatra, pero eso de arriesgar a los hijos. Sabiendo la historia de la familia de adicciones, se le van encima a la niña, pero la mamá en qué cabeza cabe, ahí está el narcisismo, de defender al papá. Imbécil, fatal, cero empatía y cero comprensión.