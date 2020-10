La desgarradora confesión de Daniel Urquiza, vivía fuerte depresión

Daniel Urquiza fue un hombre exitoso gracias a que era muy entregado en su trabajo pero también en su cuidado físico y un trato excepcional a sus clientas, mientras que en la escena, pero en su vida interior libraba una dura batalla contra la depresión, que lo llevó a cometer cuatro intentos de suicidio.

De acuerdo a Infobae, ayer por la noche se confirmó la muerte de Daniel Urquiza se rápidamente se convirtió en tendencia.

Sin estar aún confirmado de manera oficial, se habló desde un inicio de un suicidio, pues Urquiza, de 37 años, habría sido encontrado colgado en su departamento.

Algunos de sus seguidores de inmediato recordaron que el propio Daniel había confesado en su reality cómo la depresión lo llevó a intentar quitarse la vida en cuatro ocasiones.

"Hace un año y medio tuve una depresión muy fuerte, intenté cuatro veces quitarme la vida. Estaba viviendo una depresión desde hace muchos años, estaba deprimido porque de repente en el ámbito sentimental no me ha ido muy bien, el que mis papás no me acepten es otro factor, la muerte de mi papá", comentó en el episodio 11 de la primera temporada de Hair Empire, el reality sobre su vida que él mismo produjo y dio a conocer en 2018 a través de su canal de YouTube, Stars is Daniel Urquiza.

"Cuando fue la fiesta de Carmen Electra ya traía una depresión. En agosto de 2015 fue la primera ve que me internaron en un hospital por un tema de depresión. Se me juntaron tantas cosas, tanto trabajo, tanta fama tanto dinero", recordó el estilista.

También reveló que en alguna ocasión tomó pastillas y en enero de 2016, tras un viaje a Las Vegas y en medio de una intensa agenda laboral, "de repente como que me desconecté, no sabía qué hacer y lo que quería era como desaparecer".

Urquiza, cuyo verdadero nombre era Pedro Miguel Mora Ornelas, regresó a terapia psiquiátrica.

"Tomaba 12 o 14 pastillas por día para quitarme la depresión", pero en un momento, de nueva cuenta estuvo al borde de la muerte al sufrir un paro cardiaco. "Los ataques de pánico eran horribles, ya quería acabar con eso".

La cuarta ocasión que trató de quitarse la vida fue mezclando pastillas y alcohol, y cortándose las venas, pero su amiga Georgette llegó en ese momento a su casa y pudo salvarlo.

Ya superada esa etapa, en el reality confesó que había sido un capítulo "especial" en su vida.

"Siento que la depresión me trajo Stars Productions, sí fue un tema muy difícil, pensé que no iba a salir de ahí, del último evento surgió la realización de este reality".

Daniel Urquiza se mostraba así como el hombre que sobrevivió al rechazó de su familia por ser homosexual, al cáncer cuando era adolescente, a la soledad, a malas cirugías estéticas y a la depresión. "No borraría absolutamente nada de mi vida", aseguró hace un par de años.

El nombre de Urquiza, sin embargo, volvió a dar de qué hablar este lunes cuando apareció un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram.

"Nos enseñaste que cuando se lucha por lo que se quiere, los sueños se hacen realidad. Siempre perseverante, honesto, con un gran corazón lograste poner tu nombre y de Stars en alto. Una gran estrella brilla ahora en el cielo junto con los gratos recuerdos de quienes tuvimos la oportunidad de conocerte".

(Azucena Uribe)