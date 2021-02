La foto viral de Ester Expósito que inundo las redes de memes

Una de las actrices más queridas en Mexico sin duda es una de las protagonistas de "Elite", Ester Expósito quien suele desatar miles de reacciones y likes en redes sociales y en esta ocasión dio mucho de qué habla por su cabello y su nueva imagen.

La actriz es protagonista de la serie española de Netflix 'Elite', en el papel de Carla, se ha caracterizado por su melena larga, rubia y perfecta. A sus 21 años, son varias las ocasiones en las cuales Ester se ha hecho viral, tan solo en Instagram tiene más de 26 millones de seguidores.

Un ejemplo de un video viral fue en el que aparece perreando la canción "El Efecto", de Rauw Alejandro.

Pero el último de sus videos generó polemica cuando la novia de Alex Speitzer, subió una historia a Instagram que puso a dudar a sus seguidores.

En el video aparece con un peinado que da la impresión de que Ester está calva, pues el peinado de una coleta que lleva todo su cabello hacia atrás y su color oscuro hacen que se pierda con el fondo, lo que causa esta ilusión óptica.

Fue por esa razón que la imagen se hizo viral, siendo el blanco perfecto de los imperdonables memes. Hace apenas unas semanas, Ester Expósito deleitó a sus seguidores con una foto en la que aparecía con el cabello oscuro.

bro parece que esté calva xdd pic.twitter.com/EXygIR1eNz — Amaya (@amayachulia) February 20, 2021

Sus fans no tardaron en defenderla, argumentaron que no hay nada de malo en que no tenga cabello. Incluso algunos de sus seguidores hicieron referencia a las mujeres que padecen alopecia. Ester Expósito aún no dice si el cambio de look será definitivo o es temporal debido a algún proyecto en puerta.

(Azucena Uribe)