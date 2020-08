La frase de "maldita lisiada" ha vuelto millonaria a Itatí Cantoral

El personaje de "Soraya Montenegro", es conocido a nivel mundial, Itatí Catoral se ganó el reconocimiento del público con las maldades de esta temible villana.

De acuerdo con Grupo Fórmula, la famosa frase "maldita lisiada" fue pronunciada por "Soraya Montenegro" cuando descubrió que "Nandito" estaba besando a "Alicia".

MAL TERCIO, LANZAN LAS PIÑATAS DE BELINDA, CHRISTIAN NODAL Y LUPILLO

En el año 1995, se transmitió la telenovela "María, la del barrio", protagonizada por Thalía y Fernando Colunga e Itatí Cantoral, el melodrama fue un auténtico éxito en la televisión mexicana y logró traspasar fronteras con la escena de los personajes de Itatí Cantoral, Osvaldo Benavides y Yuliana Peniche.

La famosa frase de maldita lisiada no sólo lanzó a la fama a nivel mundial a Itatí Cantoral y a su personaje de la malvada "Soraya Montenegro", lo que pocos saben es que la maldita lisiada volvió millonaria a Itatí.

A 25 años de la icónica frase Itatí Cantoral confesó que aún sigue cobrando regalías por la "maldita lisiada". La frase se ha vuelto histórica que la actriz recibió una invitación para actuar en un episodio de la serie de Netflix, "Orange is the new black", en donde no pudo faltar su famosa frase.

ANDREA LEGARRETA SORPRENDE, REVELÓ LAS CIRUGÍAS ESTÉTICAS QUE SE HIZO

Ver esta publicación en Instagram Lucha por tus sueños !! ??? Una publicación compartida por Itatí Cantoral (@itatic_oficial) el 19 de Ene de 2020 a las 8:23 PST

De acuerdo con la publicación People With Money, entre julio de 2019 y julio de 2020, Itatí Cantoral ganó aproximadamente 82 millones de dólares. Con esta jugosa cantidad Itatí es una de las actrices mejores pagadas.

(Ann Ventura)