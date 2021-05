La fuerte confesión de Lupita D'Alessio, consumió drogas con su hijo Jorge

La cantante Lupita D'Alessio recientemente abrió su corazón para hablar sobre su carrera y su vida privada, donde narro los momentos más difíciles de su vida como cuando consumió drogas con su hijo Jorge.

"La leona dormida" recibió a Yordi Rosado en su casa de Cancún para darle una entrevista y hablar de todo lo que ha vivido.

Lupita D'Alessio le detalló a Yordi Rosado que su adicción a las drogas ya forma parte de su pasado, y hoy en día es una señora feliz en toda la extensión de la palabra.

Cabe señalar que Lupita detalló que ella era adicta a la cocaína más no al alcohol y por eso es que hoy se permite tomar alguna bebida sin remordimiento.

Para la cantante el día en que consumió droga con su hijo Jorge la dejó marcada para siempre, ya que él terminó convulsionándose.

"Con Jorge llegué a consumir droga en alguna fiesta, creo que me pasé de confianza con él, se me hizo fácil y creo que él como no sabía, pues me llamaron corriendo, me dijeron que Jorge estaba mal y estaba en convulsiones".

Tras "tocar fondo", Lupita se dejó ayudar por unos amigos y fue a rehabilitarse a Guatemala, donde permaneció internada durante unos 45 días, recuerda, esto tras más de veinte años de ser adicta a la cocaína.

"Tuve la fortuna de conocer a Jesús, tenía veinti tantos años de ser adicta a la cocaína, una fuerte adicción, casi me muero y mis hijos ya me estaban siguiendo."

Lupita D'Alessio recordó que vio su futuro y se vio en una vida totalmente miserable, por eso, entre otros motivos, decidió dejar las drogas y buscar ayuda.

"Vi a mi hijo Ernesto en la televisión, ya iba a casarse y me dije: quiero conocer a mis nietos, de modo que Jesús me abrió los ojos y por eso decidí dejar el vicio."

Después de estar internada en una clínica de rehabilitación no tenía dinero: "Todo me lo gasté en eso, se fueron mis ahorros y también en mantener hombres, novios, comprar el amor, el cariño...".

Lupita D'Alessio también ahondo en su relación con sus hijos, a quienes les pidió perdón por sus "errores" como madre y su alejamiento cuando estos eran unos niños pues durante 10 años vivió alejada de ellos pues su ex esposo Jorge Vargas, quien se hizo responsable de ellos mientras ella forjaba una carrera.

(Azucena Uribe)