La hermana de Octavio Ocaña despidió el 2021 con desgarrador mensaje

A unos días de que se cumplan dos meses de la muerte de Octavio Ocaña, varios de sus familiares continúan externando sus sentimientos por el actor, tal es el caso de su hermana Bertha Ocaña, quien despidió el 2021 con desgarrador mensaje.

La joven recordó a Octavio antes de terminar el año con un emotivo mensaje en el cual señaló que fue el más difícil de todos. "Lo único ´bueno´ que me dejó este año tan doloroso fue haber disfrutado tus últimos meses de vida, nunca voy a olvidar los últimos fines de semana juntos, las últimas veces que fuiste a mi casa y yo a la tuya, las últimas pláticas que tuvimos, los últimos abrazos tan fuertes que nos dimos, tus últimos te amo y aquí estoy pendiente de ti, los últimos regaños y consejos", inició Bertha.

Bertha Ocaña compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram, donde aparece junto al intérprete de "Benito Rivers" en la serie Vecinos, todas las imágenes son en blanco y negro. La hermana del famoso subió varios momentos que vivió a su lado, en todas las fotografías se ven muy contentos en distintos lugares como reuniones familiares y hasta en algunos restaurantes.

Ocaña relató que su hermano era su confidente y que cualquier cosa que pasara él podía resolverlo, dando a entender que siempre estuvo para ella.

Bertha reveló que la muerte de su hermano le dejó un trauma: "Hubiera dado mi vida por evitarme este dolor, este trauma de tener que reconocer que si era mi hermanito esa persona a la que tuve que ver aquella madrugada y recibir su cuerpo. Estoy tan destrozada del alma no sé si me alcance la vida para poder superarlo pero sí sé que voy a dar todo de mí para lograr tu justicia como lo hice desde el principio".

"Fuiste lo que más amé en la vida y si de algo estoy segura es que ya nada nunca me va a volver a doler o a dañar como tú partida, ya no soy la misma de antes ni lo volveré a ser nunca, me enojé con Dios, me enojé con la vida, me enojé con todos, me alejé de todos, toqué fondo y no sé hasta cuando pueda volver a estar bien solo sé que deseo vivir hasta que el dolor me lo permita y si existe otra vida allá te alcanzó para seguir amándote y disfrutando de ti como lo hice", también escribió Bertha Ocaña.

Recordemos que el actor falleció el pasado 29 de octubre tras una persecución con policías de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Ocaña iba acompañado de dos personas y presuntamente se había disparado a sí mismo en la cabeza.

Desde entonces su fallecimiento causó mucha polémica, ya que no se ha podido cerrar el caso porque la investigación sigue abierta y su familia del actor, quien tenía 22 años de edad sigue exigiendo justicia.

Para finalizar Bertha dejó en claro que jamás olvidara a quien fue su hermano: "Tuve al mejor hermano del mundo y siempre lo supe, me duele empezar un nuevo año sin ti y sin tus risas. No tengo nada bueno que decir de este año solo que fue el peor año de mi vida y que perdí al ser que más amé en mi vida".

Hasta el momento la publicación cuenta con más de 29 mil "me gusta" y tuvo diversas reacciones por parte de sus seguidores.

(Imelda Téllez)