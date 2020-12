La hija menor de Armando Manzanero, dio positivo a covid-19

La verdad es que los síntomas me dieron muy leves, he estado encerrada obviamente por seguridad y por precaución, pero efectivamente en cuanto mi papá salió positivo...habíamos venido de un viaje familiar que fuimos a festejar su cumpleaños a Oaxaca, al salir él positivo, todos tuvimos que hacernos la prueba, no traía muchos síntomas, traía una gripa. No pensábamos realmente que fuera el coronavirus, cuerpo cortado, malestar, pero nada más, reveló.