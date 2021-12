La historia de amor de Vicente Fernández y Cuquita: "No fui un santo"

El gran Vicente Fernández falleció esta mañana del 12 de diciembre dejando una trayectoria de más de 50 años, el intérprete mexicano se ganó el título de "El Rey de las rancheras", pero más allá de sus éxitos en el terreno musical, su vida también estuvo bajo los reflectores, en especial cuando hablamos de su historia de amor con Cuquita.

Cabe señalar que "El Charro de Huentitán" mostró interés por la música desde su niñez, a tal punto que a los 14 años su nombre ya figuraba en los escenarios de Guadalajara.

VICENTE FERNÁNDEZ, ASÍ LO DESPIDIERON SUS HIJOS EN REDES SOCIALES





A la par de su formación musical, el cantante encontró a quien sería el amor de su vida: Cuquita, cuyo nombre real es María del Refugio Abarca Villaseñor.

El intérprete de "Estos celos" y Cuquita se conocieron en su infancia, pues eran vecinos en Guadalajara. Desde entonces nació un amor que perduraría más de cinco décadas, con algunos rumores de infidelidad de parte del cantante.

Así surgió el romance entre "Chente" y "Cuquita" Vicente Fernández comenzó una relación con Cuquita durante su juventud.

Durante una entrevista con el portal de noticias de ¡Hola!, Vicente Fernández detalló que los problemas parecieron cuando él decidió seguir su sueño de convertirse en cantante, por lo que debía viajar de manera recurrente y no tenía tiempo para ver a su novia.

"Mejor búscate un novio porque yo no voy a poder estar aquí y allá y te voy a quitar tu tiempo", le dijo Fernández a Cuquita.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Vicente Fernández relató que antes de marcharse a trabajar a la Ciudad de México le prometió a Cuquita ayudarla económicamente. "Desde que me fui a México y me iba a casar le dije a Cuca: 'De lo que yo gané, de cada peso va a ser 50 centavos para mi madre y 50 para ti'. Y yo cada viernes iba a mandarle sus giros postales, se lo mandaba", dijo el cantante.

A su regreso a Huentitán, el intérprete tuvo una cita con Cuquita, pero al acompañarla a la puerta de su casa estaba un hombre que resultó ser su novio, entonces supo que no dejaría escapar al "amor de su vida" y le dijo: "Te doy 10 minutos para que lo dejes porque tú y yo nos casamos el 27 de diciembre".

LA BODA DE VICENTE FERNÁNDEZ Y CUQUITA

El 27 de diciembre de 1963 la pareja celebró su unión matrimonial durante una discreta ceremonia; ese mismo año falleció la madre del cantante, Paula Gómez de Fernández, por cáncer a los 47 años de edad.

De la boda pocas fotos han salido a la luz pública, pero en una de ellas se observa en el altar a María del Refugio con un resplandeciente vestido blanco, mientras a su lado posa Vicente Fernández luciendo un traje de charro negro.

El cantante y su esposa procrearon tres hijos: Vicente Jr, Alejandro Fernández después de "El Charro de Huentitán"- y Gerardo. Años después adoptarían a Alejandra, su única hija.

EL CORRIDO DE HILLARY CLINTON; EL DÍA QUE VICENTE FERNÁNDEZ APOYÓ A LA DEMÓCRATA





LOS RUMORES DE INFIDELIDAD

A lo largo de su carrera, Vicente Fernández desató rumores de varias infidelidades. En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, "El rey de las rancheras" confesó no haber sido "un santo" y agregó que su esposa, María del Refugio Abarca Villaseñor, conocida como Cuquita, sabía con quién se casaba.

"Yo nunca anduve de faceto andando para que dijeran: 'ay, ese Chente, es muy mujeriego', no, yo no. No fui un santo, pero nunca me vieron (...) Nada más es ser discreto", aseguró.

(Azucena Uribe)