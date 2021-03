La historia de Master of Puppets de Metallica a 35 años de su creación

Hablar de Metallica es sin duda hablar de una de las bandas más importantes en la historia del metal. Los thrashers californianos pusieron enormes ladrillos en la construcción de la música que hoy tantos aman y vuelven un estilo de vida; ejemplo de ello es una de sus históricas piezas, "Master of Puppets", que se desprende del álbum que lleva el mismo nombre y que hoy cumple 35 años de su creación. Esta y otras piezas, salieron a la luz un 3 de marzo de 1986 y aún siguen vigentes.





Conformado por poderosas canciones como "Battery", "Leper Messiah" y "Orion", "Master of Puppets" se convirtió en una joya histórica y una pieza referente en la música popular del siglo XX. Sin embargo, dentro de la obra completa existe un sencillo que destacó y llegó a posicionarse en un nivel en el que pocas canciones llegan. La canción que pondría nombre al disco completo, "Master of Puppets", es un tema tan reconocible como legendario; es tan potente y memorable que ha sido el tema más tocado en vivo por la banda. Desde su estreno en escenario el 31 de diciembre de 1985 y hasta el 24 de julio de 2019, Master ha sido tocada 1,662 veces.

"Master of Puppets" es una canción tan exitosa que ha sido homenajeada una incontable cantidad de veces por grupos de todo tipo de música; desde los rockeros Ugly Kid Joe hasta su versión a capella, obra de Van Canto. Y para comprender la fuerza del golpe cultural que tiene esta canción, solo basta con echar un ojo a productos comunicativos como la famosa serie animada Los Simpson o el videojuego Guitar Hero: Metallica.

Irónicamente, el éxito global partió de la tragedia pura. Justo como las verdaderas obras de arte nacen del corazón y no solo de la producción musical, Master encontró sus orígenes justo en los lugares correctos y gozó del proceso técnico del que solo una banda consolidada en vías de ser legendaria puede gozar. En otras palabras: aunque Metallica ya gozaba del éxito de "Kill ´Em All" y "Ride The Lightning", "Master of Puppets" fue forjado a la antigua usanza. En los mismos fuegos que forjaron los discos más grandes del género.

Hoy vemos a Metallica como lo que son: la banda de metal más influyente del mundo. Sin embargo, recordemos que para los años 80, estaban donde todas las bandas pasan en algún punto de su carrera: buscando el éxito de ciudad en ciudad, concierto tras concierto, tratando de llegar a más oídos de fanáticos que quieran unirse a las filas. Ahí es donde toda la magia sucede en una agrupación... la carretera. Y la vida del tour tiene sus mieles y sus hieles. Sin mencionar el hecho de que aún faltaba un año para el deceso del amado bajista, Cliff Burton, y el fin de la alineación clásica de Metallica, el cuarteto ya había experimentado todo tipo de aventuras dignas de un exitoso ensamble joven.

¿Pero qué incluyen estas historias? Por supuesto que Metallica puso muchos de los ejemplos al clásico pero obsoleto mantra musical sexo, drogas y rock ´n roll, pues desde su concepción ya habían experimentado todo tipo de excesos y abusos que los llevarían a expresarse en su música y dar sus primeros pasos en el turbulento camino que han recorrido toda la vida. Desde que tocaban con su bajista original Ron McGovney y con el futuro creador de Megadeth, Dave Mustaine, hasta el fatídico día en que Cliff sufrió el terrible accidente, Metallica vivió una primera etapa con dos constantes en su historia: la música y el abuso de sustancias.

No es un secreto que James Hetfield estuvo cerca del alcohol, Cliff Burton de la marihuana, Kirk Hammett y Dave Mustaine probaron la heroína y estos dos, junto con Lars también usaron con frecuencia cocaína. El abuso de estas sustancias eventualmente hicieron que Metallica dejara a Mustaine a su suerte y muchas otras historias que probablemente inspiraron la directa y personal "Master of Puppets". El cuarteto no se equivoca al señalarse a ellos mismos como las marionetas cuyos hilos son jalados por el maestro, una entidad que toma la forma del veneno predilecto de cada uno. James declaró en una entrevista que "Master of Puppets" "lidia bastante con las drogas. Con como las cosas empiezan a voltearse para uno mismo y que en lugar de controlar lo que tomas y lo que haces, son las drogas las que te controlan a ti".

Hoy en día, unos maduros Metallica interpretan "Master of Puppets" lejos de aquella realidad ochentera que los aquejaba pero que les dio una canción creada especialmente para el éxito mundial. Inspirando generaciones de metaleros y habiendo ganado al menos 5 premios de la crítica, la canción tiene la inmortalidad asegurada. Tal vez el seguir interpretando Master a pesar de haber cortado esos hilos hace décadas refleja el mensaje de la evolución artística y humana; de cómo alguien puede abandonar sus adicciones con esfuerzo arduo y claro, en el caso de Metallica, con la mirada hacia arriba... porque para ellos, el cielo es el único límite.

(Imelda Téllez)