La historia detrás de la portada "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band"

Conoce la historia detrás de la icónica portada del álbum "Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band" de The Beatles, a 54 años de su creación. El radical álbum del cuarteto inglés, surgió en la cúspide del movimiento hippy y es considerado por la crítica como uno de los más influyentes hasta la fecha; salió el 1 de junio de 1967, en honor a su 50.º aniversario.

La portada de "Sgt. Pepper´s" fue una idea original de Paul McCartney que los Beatles encargaron al artista pop británico Peter Blake y su entonces esposa, Jann Haworth, consiguiendo algo más que una carátula para un disco. Más bien es una auténtica exhibición de arte moderno que define perfectamente su época, un retrato colectivo del inconsciente popular de 1967, una guía para la topografía cultural de esos años.

El concepto era crear una escena en una actuación en un parque, donde la banda se tomaba una foto con su público. Los rostros de la multitud consistían en celebridades y personajes famosos elegidos por el grupo por diferentes motivos (influencias, héroes, capricho, etc.) Entre las 60 caras, algunas de las que se pueden encontrar son las de Lewis Carrol, Bob Dylan, Mae West, Edgar Allen Poe, y figuras de cera de las versiones jóvenes de los Beatles, prestadas por Madame Tussauds. La ecléctica multitud refleja la amplia variedad de gentes, géneros y temáticas que influyeron en el álbum.

LOS PERSONAJES EN LA PORTADA

Cada miembro del grupo sugirió a sus ídolos: Harrison eligió a algún gurú indio, ya que en esa época estaba a tope con el Yoga, la meditación trascendental y la cultura oriental de la milenaria India. McCartney optó por la diversidad: de Fred Astaire a William Burroughs. Lennon por su parte escogió diversos personajes que van desde su admirado Oscar Wilde a Karl Marx, entre otros que por razones obvias no acabaron apareciendo en la portada como Jesucristo o Hitler. Blake también intervino colocando a uno que otro artista de su generación.

Ringo solo dijo: "Lo que digan los demás está bien para mí".

UNA SESIÓN DE FOTOS NOCTURNA DE 3 HORAS

La sesión de fotos estuvo a cargo de Michael Cooper, quien sacaría fotos de las que saldría finalmente la portada final, un 30 de marzo de 1967 en una sesión nocturna de tres horas.

El 30 de marzo de 1967, Los Beatles llegaron al estudio, a las 20 hs, mientras se calzaron los trajes militares satinados, de colores psicodélicos, y mientras se disponían a escoger entre parvas de medallas y gorros, cuales usar, tomaron unos tragos con Robert Fraser y con Peter Blake. Cooper había pedido que los arreglos florales llegaran ese mismo día horas antes que Los Beatles, el muchacho del vivero Clifton, que llevó el arreglo floral pregunto si podía contribuir haciendo una guitarra de jacintos, por lo tanto mientras armaban los arreglos florales, Gene Mahon armó una considerable cantidad de porros para agasajar a Los Beatles y al equipo de trabajo.

Los Beatles se posicionaron llevando cada uno un instrumento de orquesta militar que habían sido alquilados, y que Mal Evans, otro eterno asistente, lustró durante cuatro horas, Un corno francés para Lennon, una trompeta para Ringo Starr, un corno inglés, McCartney y una flauta, Harrison. Después de varias tomas, Robert Fraser consciente de que el interior del sobre estaba vacío, ya que no se usaría el dibujo de The Fool, propuso realizar unas cuantas tomas más de la banda, para usar alguna en el interior del sobre. Corrió el rumor de que una de esas fotos, con McCartney de espaldas, era en realidad Mal Evans, cosa que Paul ha desmentido cada vez que pudo.

Para la foto que saldría en el interior, Los cuatro Beatles se propusieron transmitir amor a través del lente de la cámara, para generar una especie de feedback con los fans que observaran la fotografía. Cuando se miran los ojos de Los Beatles en esa toma se observa claramente el impacto del agasajo preparado por Gene Mahon, mezclado con esa pretendida expresión amorosa. Después de tres horas de realizar distintas tomas, se dio por concluida la sesión.

EL COSTO DE LA PORTADA

EMI se escandalizó cuando vieron el costo de la producción de la portada. El presupuesto habitual para la fotografía de la portada de un álbum en los años sesenta era de 25 libras, podían extenderlo a 75 libras para una banda tan grande como The Beatles. Solo en derechos de autor y honorarios se fueron 1,367 libras, mientras que los honorarios de Robert Fraser llegaron a 1,500 libras, solo los gastos en figuras de cartón ascendían a 1,400 libras.

Injustamente, y por una mala gestión de Robert Fraser, Peter Blake y su esposa, recibieron sólo 400 libras. Blake dijo: "No estoy seguro cuánto costo todo. Uno lee cifras exageradas. Yo conseguí alrededor de 200 libras. La gente me dice," Usted debe haber hecho un montón de dinero", pero no lo hice, firmé sin los derechos de autor. Pero eso no fue demasiado problema porque se realizó un trabajo maravilloso".

Peter Blake y Jan Haworth, fueron quienes materializaron la idea original, trabajaron en el cuadro para la sesión de fotos, y diseñaron los sellos de regalo. Cuando Sir Joseph Lockwood, el más alto funcionario de EMI, extendió el cheque por gastos de portada, dijo que por ese monto podría haber contratado a la toda la Orquesta Sinfónica de Londres, para hacer un álbum.