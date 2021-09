La magia del acústico, los mejores MTV Unplugged que hicieron historia

Una presentación en MTV Unplugged es el sueño de todo cantante que muy pocos logran cumplir, este formato creado por Music Television revolucionó los conciertos y demostró que un buen show va más allá de una elaborada coreografía de luces y solos de guitarra, la magia de la música se esconde en el acústico.

Las presentaciones de MTV Unplugged se convirtieron en las favoritas del público, ganando especial popularidad en la década de los noventa. En aquel entonces fue algo realmente novedoso porque nos dejaba ver a nuestros artistas favoritos interpretando sus mejores éxitos siendo su voz la protagonista del show.

EL ORIGEN DE MTV UNPLUGGED

La idea surge en los MTV VMA´S de 1989, cuando Bon Jovi y Richie Sambora salieron a cantar "Dead or Alive" con guitarras acústicas, Sambora con una de doble cuello con 6 y 12 cuerdas, y Bon Jovi con una de 12 para acompañar. Ese fue el principio de lo que ahora es un sueño por cumplir para los nuevos artistas.

Unplugged significa desenchufado, es decir sin cables al instrumento, de trata de un concierto donde el artista conecta con el público es a través del micrófono, con su voz, aunque a Cerati no le importó y en su versión de "En la ciudad de la furia" tocó con una guitarra eléctrica, un hermoso solo sin duda, pero eso no es Unplugged. La idea es dejar a un lado lo eléctrico y tocar desenchufados. Así que cualquier instrumento acústico está incluido y en teoría los eléctricos no.

El primer Unplugged de la vida estuvo a cargo de la Bnada Squeezeen 1989, desde ese entonces varias las personalidades se han presentado en este formato de MTV que lleva más de 30 años vigente.

La historia de MTV Unplugged nos da un total de 154 artistas de distintos géneros: 54 de Estados Unidos y 100 de todo el mundo, siendo México el tercer productor en este formato, sólo por debajo de los Ingleses.

LOS MEJORES MTV UNPLUGGED DE LA HISTORIA

LL Cool J / A Tribe Called Quest / De La Soul - 1991

En las primeras ediciones de MTV Unplugged, se juntaban a varios artistas para de esta forma crear shows sin precedentes. La idea era interesante y poco a poco conseguía cierto estatus, pero no terminaba de explotar todo el potencial que actos en solitario lograron poco tiempo después. Sin embargo, cabe destacar la presentación de LL Cool J, A Tribe Called Quest y De La Soul que brindaron una presentación única en su tipo para la escena del rap en Estados Unidos que a partir de esta presentación mucha gente volteó a ver.

Paul McCartney - 1991

Si bien, desde su primer entrega en 1989 con la agrupación Squeeze, la cantante Syd Straw y el guitarrista Elliot Easton el MTV Unplugged fue muy bien aceptado por los televidentes, sería sin duda la presentación de Paul McCartney en 1991 la que llevaría al formato a un estatus de culto. Después del lanzamiento de su séptimo álbum de estudio como solista "Flowers in the Dirt" en 1989, McCartney se embarcó en una ambiciosa gira mundial que lo llevó a algunos de los recintos más grandes del mundo, pero ahora quería hacer algo más íntimo y el MTV Unplugged fue el escenario perfecto para esto. Con emotivas interpretaciones de su época con The Beatles como "Here, There and Everywhere" y "And I Love Her", Paul McCartney llevó a este formato a un nuevo nivel y abrió el camino para otras grandes figuras de la industria musical.

Mariah Carey - 1992

En 1992, Carey había lanzado dos álbumes de estudio que para sorpresa de todos no promocionó con una gira, y es que la cantautora tenía un haz bajo la manga: MTV Unplugged. Su presentación marcó un enorme éxito tanto para ella como para la marca, misma que por años siguió transmitiendo este show. Cabe destacar su interpretación de "I´ll Be There", tema original de The Jackson Five que hasta el día de hoy Mariah canta a dueto con Trey Lorenz, quien esa noche se unió por primera vez a Mariah para brindar un show que quedará para la historia.

Eric Clapton - 1992

Si Paul McCartney fue quien encendió la mecha de este formato, Eric Clapton la hizo estallar. Clapton acababa de pasar por un momento muy difícil: la muerte de su hijo Connor de tan sólo 4 años de edad. Fue en la música que encontró algo de consuelo, mismo que compartió con todo su público en el MTV Unplugged con la interpretación del desgarrador tema "Tears In Heaven". Esta emotiva presentación marco un antes y un después tanto en la carrera de Clapton como para MTV, quien a partir de esto recibió decenas de llamadas de artistas para reservar un espacio en su escenario. Clapton por su parte arrasó con los premios Grammy de aquél entonces y logró sobreponerse a su dolorosa pérdida, todo gracias a la música. También cabe destacar la versión acústica de "Layla" que el guitarrista interpretó aquí, además del estreno en vivo de dos temas que después se harían clásicos en su catálogo: "My Father´s Eyes" y "Circus Left Town".

Pearl Jam - 1992

Sin duda esta es una de las presentaciones más famosas de MTV Unplugged así como de Pearl Jam. Gracias a la inmaculada interpretación vocal de Eddie Vedder, la banda logró un estatus aún mayor del que habían conseguido con su álbum debut Ten. Cabe destacar que el show fue básicamente improvisado debido a que la banda lo realizó casi enseguida de bajar del avión que los llevó de regreso a Estados Unidos tras una exitosa gira en Europa, lo cual le suma aún más a la calidad interpretativa de la banda.

Rod Stewart - 1993

Tras el arrollador éxito en el que se convirtió la presentación de Eric Clapton, decenas de músicos se encontraban deseos de repetir la fórmula, y quizá uno de los que se acerco más fue Rod Stewart, quien en compañía del guitarrista de The Rolling Stones y su antiguo compañero en Faces, Ronnie Wood, repasó algunos de sus más entrañables temas, destacando su interpretación de "Reason to Believe".

Neil Young - 1993

A lo largo de su carrera, Neil Young ha dominado el escenario acompañado únicamente de su guitarra acústica, por lo que un MTV Unplugged no debía suponer reto alguno... O eso se pensaba. En 1992 Young haría su primer intento en este formato, mismo que fue un completo fracaso, a tal grado que nunca se transmitió. No obstante, siendo la figura que ya entonces era, se le dio una nueva oportunidad en 1993 con un setlist completamente diferente al anterior, el cual fue más a la altura de Young con interpretaciones muy interesantes de temas como "Stringman" y "Like A Hurricane".

Nirvana - 1993

Este es, quizá, el MTV Unplugged más famoso de la historia debido a todo lo que lo rodea. El primer ingrediente es una agrupación que se encuentra en la cúspide del éxito a la cual ya no quiere permanecer. Después, tenemos una ambientación que el líder Kurt Cobain pidió explícitamente que simulara un funeral. En materia musical, Nirvana brinda su más íntima presentación, donde se olvidó de sus éxitos y de su estridente sonido para presentar un show humano, emotivo y melancólico que se sentía como una despedida. Tras este show, Nirvana se embarcó en una gira por Estados Unidos y Europa, pero eso ya era sólo un compromiso que terminar. Para abril de 1994, Kurt Cobain es encontrado muerto, iniciando todo un culto en torno a su figura.

Hole - 1995

Una devastada Courtney Love se subió al escenario del MTV Unplugged a menos de un año de haber perdido a su esposo Kurt Cobain. Aunque las comparaciones no tardaron en llegar, lo cierto es que Love presentó junto a su banda Hole uno de los más emotivos shows de su carrera con homenajes a Duran Duran e incluso a Nirvana con el tema "You Know You´re Right" en el que Love cambió la letra por "You´ve Got No Right" (No tienes derecho). Una conmovedora muestra del poder curatvivo que tiene la música.

Café Tacvba - 1995

Café Tacvba se erige como el primer acto de Latinoamérica en tener su propio MTV Unplugged. Para ese entonces, la banda estaba promocionando su aclamado álbum "Re", y aunque el disco de este show salió hasta 10 años después, el canal se dedicó a transmitirlo durante todo este tiempo, convirtiéndose en un rotundo éxito y un punto y aparte en el rock en español.

Soda Stereo - 1996

Siendo uno de los pilares del rock en español, Soda Stereo tenía que presentarse en este escenario, y lo hizo de una forma que sólo el trío argentino podía proponer: tocar sus instrumentos eléctricos con arreglos más lentos en cada canción, lo que transforma a este show en el único "MTV Plugged". Por supuesto la interpretación de cada uno de los músicos que fueron parte del show fue de primer nivel, y es hasta considerado el mejor MTV Unplugged en español que se ha hecho.

Kiss - 1995

La agrupación se encontraba en uno de sus puntos más bajos para estas fechas, sin embargo, al ver el gran éxito que habían tenido otras interpretaciones en este escenario decidieron intentarlo. MTV puso una sola condición: traer de regreso a Peter Criss y Ace Frehley, a lo cual Gene Simmons y Paul Stanley aceptaron a regañadientes. Sin su singular maquillaje, sin toda su parafernalia y completamente humanos, KISS brindó una de sus presentaciones más memorables de su historia, lo cual le dio paso a una gira de reunión con los miembros originales que se convirtió en una de las más lucrativas de la época.

Alice in Chains - 1996

Habían pasado casi tres desde que Alice in Chains se presentó en un escenario debido a los problemas de adicción de su vocalista Layne Staley. Sin embargo, Staley pudo hacer a un lado todos sus problemas por un momento para brindar uno de los mejores shows en toda su carrera con interpretaciones inolvidables de éxitos como "Rooster", "Down in a Hole", "Over Now". Si bien, continuaron haciendo algunos shows tras esta actuación, lo cierto es que este fue el punto cumbre en la trayectoria de Alice in Chains.

Oasis - 1996

En esta época, Oasis básicamente dominaba el mundo, y después de haber llenado algunos de los estadios más importantes del mundo, una íntima presentación acústica parecía un giro muy interesante. Todo estaba listo aquella noche de 1996 hasta que un alcoholizado Liam Gallagher subió al escenario para hacer la prueba de sonido y apenas se pudo mantener de pie, por lo que su hermano Noel tuvo que tomar las riendas del show. La ausencia de Liam nos dejó mirar más de cerca la gran interpretación vocal que hasta entonces Noel tenía escondida, y de la misma forma, nos dio un vistazo de los erráticos comportamientos que terminarían por acabar con Oasis.

Shakira - 1999

Los primeros años de Shakira son los que mayor huella han dejado en la industria musical; prueba de ello es su MTV Unplugged de 1999, que se convirtió en el primero de Latinoamérica en ser transmitido en Estados Unidos. En este show, Shakira se conectó de una manera muy especial con su público y con ella misma, y hasta el día de hoy, es el vestigio de una artista que a más de uno le quebró el corazón con temas como "Ciega Sordomuda" y "Antología".

Lauryn Hill - 2001

El show que Lauryn Hill presentó para MTV Unplugged brilla por su imperfección. Para entonces, Hill llevaba tres años en la industria, y su habilidad para tocar guitarra era prácticamente nula, lo cual se puede apreciar a lo largo de este show. De una manera muy interesante, esta inexperiencia le dio a la presentación un toque más humano donde la voz de la cantante, quebrada por el miedo, es más sincera que nunca.

La Ley - 2001

Este es sin duda uno de los MTV Unplugged en español más famosos de todos los tiempos. Gracias a las nuevas versiones de temas que se volvieron íconos de toda una generación como «El Duelo» y «Mentira» acompañados de otra enorme figura del rock latinoamericano como lo es Ely GuerraLa Ley hizo historia con este show, alzándose con un Grammy Latino, 2 premios MTV Lationamérica y 2 Premios Lo Nuestro.

Jay Z - 2001

Este show fue la prueba de que cualquier género puede brillar en el escenario de MTV Unplugged si hay talento y compromiso de por medio. Jay Z hizo un profundo repaso a su catálogo en compañía de otros grandes exponentes del género como Mary J. Blige, Pharrell y por su fuera poco, contó con nada menos que The Roots como banda de apoyo, brindando uno de los mejores conciertos de su carrera.

Alicia Keys - 2005

Los primeros años del siglo XXI no trajeron muchos momentos memorables a este formato, sin embargo, la presentación de Alicia Keys revivó al MTV Unplugged y nos dio una nueva perspectiva de esta joven artista. Con invitados de primer nivel como Adam Levine para cantar "Wild Horses" de The Rolling Stones y Mos Def, Common y Damian Marley para "Welcome to Jamrock", este show pasará a la historia como uno de los MTV Unplugged de todos los tiempos. Cabe resaltar que Bruce Springsteen estuvo a punto de ser parte de esta entrega para interpretar "New York City Serenade", pero al final del día esto no fue posible.

Zoé – 2011

Esta ha sido una de las más ambiciosas presentaciones que ha tenido MTV Unplugged. Con invitados de primer nivel como Enrique Bunbury, Chetes, Adrián Dárgelos y Lo Blondo, Zoé brindó uno de los mejores shows de toda su carrera, con exquisitos arreglos musicales impregnados en algunos de sus temas más representativos.

Los Tigres del Norte - 2011

Sabemos que Los Tigres del Norte rompen barreras y éste fue un claro ejemplo, ya que la agrupación fue la primera del género regional mexicano en contar con su propio Unplugged. Grabado en vivo desde el Hollywood Paladium de Los Ángeles, este concierto fue todo un éxito, en él además de deleitarnos con sus más grandes clásicos, la banda contó con invitados de lujo, incluyendo a Zack de la Rocha, integrante de Rage Against The Machine.

BTS - 2021

El k-pop es el género musical del momento y una de las bandas que ha logrado consagrarse internacionalmente es BTS, un grupo de talentosos jóvenes cantantes, bailarines y raperos que puso en lo alto a Corea del Sur con su música.

BTS es el primer grupo surcoreano en presentar su MTV Unplugged y aunque no hubo público por culpa de la pandemia de covid-19, su espectáculo acústico fue todo un éxito, especialmente por el homenaje de Jungkook, Jin, Suga, RM, J-Hope, V y Jimin a Cosplay con el tema "Fix you"

(Aline Núñez)