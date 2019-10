La muerte de Aurelio Casillas, en el "Señor de los Cielos", indignó a sus fans

Tras una larga espera por fin se estrenó "El Señor de los Cielos", desde su primer capítulo generó indignación entre los seguidores de la popular serie de Telemundo.

De acuerdo a Infobae, usuarios de redes sociales expresaron su enojo debido a que Aurelio Casillas murió.

Desde que se anunció que habría nuevos episodios de la serie la duda era saber qué pasaría con el personaje interpretado por Rafael Amaya en la séptima temporada.

Y es que desde el año pasado todo lo relacionado con Amaya es un misterio.

Recordemos que en la temporada anterior, Aurelio Casillas fue puesto en coma y el papel protagónico en la historia fue tomado por Matías Novoa.

Entre las causas por las que el personaje de Amaya fue puesto en coma se decía que estaba la falta de un acuerdo económico entre el actor y Telemundo así como problemas de salud de Rafael.

Cabe señalar que a principios de año durante una revista publicó un artículo según el cual Rafael Amaya estaba perdido en las drogas y muy mal físicamente.

"Sigue perdido en el alcohol y las drogas y su vida se ha salido de control...Ya casi no come y se le nota muy flaco y demacrado. Las drogas y el alcohol le están haciendo tanto daño, que en ocasiones empieza a hablar y gritar locuras, y le dan delirios; además, tiene muchos problemas emocionales".

Sin que ninguna de las versiones se confirmara, lo único cierto es que hace más de un año Rafael Amaya no hace una nueva publicación en Instagram y en la red social apenas han aparecido algunas imágenes del actor captadas en los últimos meses: una en diciembre junto a Luis y Gabriel Coronel y otras captadas, supuestamente, en su celebración de cumpleaños a principios de marzo.

También circularon en Instagram unos videos y fotos del actor junto al grupo "Los Rojos", a los que presentó con emoción, pero después se supo que esas imágenes no eran recientes.

Desde que se habló de la nueva temporada de la serie, Telemundo aseguró que Amaya estaría incluido y lo volvió a indicar el pasado septiembre, cuando anunció la fecha de estreno de los nuevos episodios.

Además, en la cuenta de Instagram de la serie se publicaron algunos clips donde aparecía el actor, mezclando imágenes de temporadas anteriores con parte de la escena en la que Amaya se sometía a una cirugía para modificar su rostro, que en la historia es la causa por la que termina en estado de coma.

Y en escenas de la temporada siete se vio cómo Aurelio moría sobre una camilla, mientras pasaban por su mente imágenes de toda su vida.

Para los fans de la serie resultó una sorpresa el ver en el capítulo de anoche cómo Aurelio Casillas moría.

"Resuciten a Aurelio Casillas, El Señor de los Cielos sin Aurelio no sirve", "Más de un año esperando la nueva temporada para que en el primer capítulo se muera Aurelio Casillas, alguien máteme", No es justo para nosotros como espectadores tener un final así en cuanto al personaje de Aurelio Casillas", "No puede ser que Aurelio Casillas muere, no puede ser", se leía entre los comentarios en redes.

No se sabe si habrá un giro en la historia que haga "resucitar" a Casillas, pero lo cierto es que desde el inicio de las grabaciones de la temporada siete no hubo imágenes de Amaya participando en alguna escena.

Parte del elenco compartió con sus seguidores en redes algunas fotografías de las grabaciones, pero en ninguna figuró Amaya.

Así que el misterio sobre lo que ocurre con el actor sigue sin resolverse.

