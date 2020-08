La polémica del supuesto hijo de Adela Noriega y Carlos Salinas

Tras los escándalos políticos surgidos en México, periodistas de espectáculos volvieron a sacar a tema la existencia de un supuesto hijo de la actriz Adela Noriega y el ex presidente Carlos Salinas de Gortari (FOTOS TOMADAS DE INSTAGRAM)

El periodista de espectáculos Jorge Carbajal, dio a conocer en el programa de espectáculos de YouTube,"Chisme No Like", la polémica en la que está inmerso el supuesto hijo de la actriz Adela Noriega y el ex presidente Carlos Salinas de Gortari en Miami.

Carbajal revivió un rumor que ha causado polémica por muchos años, la supuesta relación que sostuvo Noriega con el ex presidente de México y el supuesto hijo que procrearon. Desde hace varios años, la popular actriz está desaparecida y fuera del ojo público, pero siempre se ha dicho que tuvo un hijo del político en la década de los 90.

Tras la situación política que atraviesa el país, donde han salido a relucir nombres de mandatarios o ex mandatarios relacionados con nexos o actos de corrupción. Señalan que el supuesto hijo de Adela Noriega podría estar inmerso en todo ese embrollo junto con su padre Carlos Salinas de Gortari.

De acuerdo con la información de "Chisme No Like" dirigido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, el hijo de Salinas y Noriega sería ahora el encargado de un emporio inmobiliario.

Esta inmobiliaria la tiene desde hace mucho tiempo allá en Miami, dicen que vive en una casa muy privada allá en South Beach. Obviamente ella es la que mete el dinerito y el personal se encarga de vender, expresó Carbajal sobre la empresa de la actriz.

De acuerdo con la información, el nombre del supuesto hijo sería Carlos Rodrigo Salinas Noriega, quien está a cargo de la empresa familiar. Según lo revelado, el hijo de la actriz y el ex presidente tiene en la actualidad 32 años y es el encargado de la administración de esta empresa que su madre habría empezado en la década de los 90.

Ahora el encargado es el hijo, el muchachito que también se llama Carlos. Ahora es él el que está a cargo del manejo de los negocios y las propiedades. Es un negocio que Adela tiene desde que hacía "Dulce desafío, expresó Jorge Carbajal.

(Imelda Téllez)