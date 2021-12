La polémica participante de "MasterChef", "La Bebeshita", podría ser demandada

Una de las ex conductoras de TV Azteca que más polémica ha generado desde su participación en "Enamorándonos" sin duda es Daniela Alexis, mejor conocida como "La Bebeshita", pero tal parece que las declaraciones en contra de su ex amiga, Frida Urbina donde la tachó de "desleal, traicionera y mala amiga" a podrían tener repercusiones legales.

NOVIO DE MARIANA SEOANE PROTAGONIZÓ UNA PELEA QUE TERMINÓ EN BALACERA

Resulta que en entrevista en el canal de YouTube "Vaya Vaya", "La Bebeshita" aseguró que cuando Frida entabló una relación con el Wapayaso, ella le llamó y le aclaró que "sólo fue una peda" y que "la producción la obligaba a estar con Brandon".

Pero tal parece que esto no fue cierto y más tarde Frida Urbina la desmintió de forma directa, mediante un mensaje de WhatsApp.

En dicho mensaje, Urbina asegura que, en el programa "Enamorándonos", "La Bebeshita" la amenazó para que "no se metiera ni con Oski ni con Brayan", que nunca salieron de fiesta, y que una vez la ex concursante de "MasterChef Celebrity" le quiso pegar en un evento.

"Me da mucha pena que hables así de mí, lo que dices habla más de ti que de mí. Que en "Enamorándonos" fui "z*rra" qué fea palabra más porque sabes que no le hable a nadie, simplemente no encajaba porque no era mi lugar, que me "protegías", g*ey no me dejabas subirme a una tarima. El día de la boda de Damaris y Rodrigo me amenazaste diciéndome que no me metiera ni con Oski, ni con Brayan cuando ni al caso, ni les hablaba. Tú me hablaste por Gónzalo porque creías que yo era una amenaza para ti, pero jamás fuiste buena conmigo", escribió en WhatsApp.

Frida Urbina le pide a La Bebeshita que deje de hablar de ella y no se le acerque

Asimismo, Frida Urbina le pidió a La Bebeshita que deje de hablar de ella, pues ya le ofreció una sincera disculpa y no puede hacer más. Por lo anterior, si ella sigue "haciendo alboroto o intenta tocarla, empujarla o insultarla procederá legalmente".

"Nunca, nunca nos fuimos de fiesta, no tengo un mínimo recuerdo de que tú y yo salimos, jamás te dije que la producción me había obligado a nada, estás poniendo palabras en mi boca y eso no es de personas honestas, pides lealtad y ni siquiera eres real con lo que hablas. Con el corazón en la mano te pedí perdón porque sabía que te había herido, créeme que nunca fue mi intención quererte dañar. No sé que edad tengas y la verdad no me importa creo que yo intente arreglar los problemas de la manera más normal de acuerdo a nuestra edad y madurez, me doy cuenta que no se puede.

Qué oso con tu reacción en el evento de quererme pegar y según tú no te quieres rebajar, como sea estoy cansada de tanto alboroto, te pido que dejes de hablar o decir cosas de mí. Te pedí una disculpa si no la quieres tomar no puedo hacer nada y si te llego a ver en algún evento y me vuelves a tocar, empujar o insultar voy a tomar cartas en el asunto y procederé legalmente", concluyó.

EL POLÉMICO CONSEJO DE ANDREA LEGARRETA A NODAL ANTES DE SU BODA CON BELINDA

¿CUÁNDO FUERON NOVIOS BRANDON CASTAÑEDA Y LA BEBESHITA

Su amor surgió en el programa Enamorándonos, según las declaraciones de "La Bebeshita", ella terminó su relación con Brandon, con quien había criado a una pequeña cerdita llamada Albondiguita, debido a que el ex integrante de los Wapayasos le puso el cuerno con Serrath, su compañera del programa "Enamorándonos".

(Azucena Uribe)