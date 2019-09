La polémica vida amorosa de Verónica Castro, ellos y ellas fueron sus grandes amores

La actriz Verónica Castro es conocida a nivel mundial, gracias a sus personajes en telenovelas de Televisa, tal es el caso de "Rosa Salvaje", pero la estrella mexicana siempre trató de mantener su vida privada lejos de los reflectores, la historia de sus romances la ha tenido varias veces en el centro de atención.

De acuerdo a Infobae, Verónica Castro no habla con frecuencia de los hombres en su vida, aunque algunas de sus relaciones la puso en el ojo del huracán, por ejemplo su relación sentimentalmente con Manuel "El Loco" Valdés, Omar Fierro, Adolfo Ángel "El Temerario" y el empresario Enrique Niembro.

Pero recientes Yolanda Andrade la volvieron a traer de vuelta a los reflectores.

GALILEA MONTIJO SE BURLA DE "GOMITA" Y SUS KILOS DE MÁS EN EL PROGRAMA "HOY"

Recordemos que a finales del año pasado, Yolanda Andrade dijo que le habían propuesto regresar al formato de la tv con una aparición en "La Casa de las Flores", donde interpretaría a la novia del personaje de Verónica Castro.

Finalmente no se concretó su aparición en la serie, pero meses después Yolanda reveló que se había casado con una famosa y se desataron las especulaciones sobre quién sería.

Yolanda Andrade reveló más adelante que se casó simbólicamente en Amsterdam con Verónica Castro, quien negó todo.

"Es una broma como las que hace siempre Yolanda, es una broma, es lo que hacía cuando estaba en un momento en el que no estaba en sus cinco sentidos (al referirse a su época de alcoholismo). Ya le pedí por favor que me deje en paz, estoy cansada y no es un buen momento", declaró al programa radiofónico "Todo para la Mujer".









Verónica Castro añadió que ella no está vendiendo nada de su vida ni le interesa venderla.

El romance entre Verónica Castro con "El Loco"

Antes de cumplir 20 años, Castro ya trabajaba en algunos programas de Televisa y fue en esa empresa donde conoció a Manuel "El Loco" Valdés, con quien terminó teniendo un romance que la marcó.

En una entrevista el pasado agosto en "Ventaneando" reconoció que "El Loco" fue su gran amor. Cuando Pati Chapoy le preguntó si el comediante la volvió loca, Castro aceptó "sí, como él un poco".

Fruto de esa relación, a finales de 1974 nació su hijo Cristian. Verónica no se casó con el comediante y no hablaba de quién era el padre de su hijo, pero el paso del tiempo y el parecido físico entre ambos lo hizo evidente.

En una entrevista con la revista "SU", Verónica Castro dijo que enterarse de la infidelidad del "Loco" fue un shock para ella.

"Me enteré de su verdadera vida. Tenía pareja y había tenido como ocho parejas más, y Cristian iba a ser el hijo número 13 que tendría".

El padre de Michel

Años después, Verónica Castro volvió a darse una oportunidad en el amor y se relacionó con el empresario Enrique Niembro, a quien conoció en 1979.

Con el empresario, la popular actriz tuvo a su hijo Michel, pero la relación tampoco funcionó. "Creí que esta vez acertaba y quedé nuevamente embarazada, pero no resultó lo que yo esperaba, porque otra vez era un hombre casado y tenía varios hijos con otras".

El romance con Omar Fierro

Otra sonada relación de Verónica Castro fue con el actor Omar Fierro, a quien le llevaba más de diez años. Se conocieron en la filmación de Dios se lo pague y más adelante compartieron créditos en la telenovela "Mi pequeña soledad".

Verónica reveló que el romance con Omar Fierro terminó porque le fue infiel.

Con Omar tuve una relación de casi tres años. Él empezaba la carrera de actor y yo lo ayudé, así que no lo elegí por rico o por exitoso. Un día lo pesqué que me estaba poniendo los cuernos y lo mandé a la mierda.

ADRIÁN URIBE ESTRENA ROMANCE CON UNA JOVEN 19 AÑOS MENOR QUE ÉL

"El Temerario"

Verónica sostuvo tiempo después otro mediático romance. Esta vez con el cantante Adolfo Ángel, integrante del grupo "Los Temerarios", y conocido precisamente como "El Temerario Mayor".

No se sabe exactamente por qué terminó su relación, pero Castro sí declaró hace tiempo que ahora disfruta su soledad.

¿Por qué nunca se casó? "Porque no soy pelotuda", declaró la estrella en el programa de Susana Giménez hace un par de años. "No me gusta gastar plata en ellos", añadió.

Verónica Castro y Ana Gabriel

Y recientemente un periodista de espectáculos reveló que Verónica Castro sí sostuvo una relación con la famosa cantante mexicana Ana Gabriel.

Jorge Carbajal, a través de su canal de YouTube Productora 69, aseguró que la intérprete de "Ay Amor" sostuvo una relación con la hija del artista Cristian Castro. Incluso recordó que en varias entrevistas se trataban de "comadres" y Verónica asistía a las presentaciones de la artista.

Además, el reportero de espectáculos afirmó que un maquillista de Ana le confesó que la cantante estaba ilusionada con la actriz y presentadora, pero Vero Castro no recibió bien los insistentes coqueteos y después le advirtió que no la volvería a ver.

auc