La razón por la que Omar Chaparro engordó 14 kilos y ahora no sabe cómo bajar

Hace pocas semanas el actor mexicano, Omar Chaparro compartió con sus fans que interpretó el papel de Julián Álvarez, donde tuvo que subir 14 kilos, solamente para participar en su nueva película "The Wingwalker".

"Tuve que ponerme en los zapatos de un padre desesperado porque tiene a su hija entre la vida y la muerte, impotente por no poder cruzar a un país donde tienen que operar a su hija".

Asimismo, el actor sabe que el sobrepeso es un riesgo de salud, por lo que desea estar sano y bajar ese peso que tuvo que incrementar para este papel, del cual ya pronto y que estaremos apreciando en las pantallas de cine muy pronto, quizás uno de los papeles más interesantes por parte del mexicano.

En una secuencia, relata el actor en entrevista, requirió su ingreso a una maleta de viaje, al ser una las opciones buscadas por el personaje para poder ir de México a Estados Unidos.

Esa vez, dice Chaparro, sugirió que se truqueara al ver que no cabía, pero el director dijo que el público se daría cuenta de ello.

"No quería defraudar y dije: ok, siéntense tres encima de mí y traten de cerrarla. Se logró y terminé con moretones en la espalda, fue desesperante, pero al mismo tiempo gratificante porque estaba viviéndolo, no estaba actuando".

Esta nueva cinta tiene una trama muy interesante, la historia de un hombre que es su hija enferma y que necesita un trasplante de corazón, mientras tanto su padre es exiliado y deberá buscar la forma de regresar con su familia y cruzar la frontera para lograrlo.

Esta historia puede ser algo común, una situación que, aunque es ficticia llega a pasar en distintas maneras y en algunas ocasiones incluso podría ser un caso mucho más fuerte que esto.

"The Wingwalker" es la ópera prima de Alonso Álvarez-Barreda, quien incentivó a Chaparro para estar en un papel lejos de la comedia vista en No manches Frida, Tod@s caen y La boda de Valentina.

Omar aceptó interpretar a un hombre deportado, quien debe buscar regresar a contra reloj a EU pues su hija, ciudadana estadounidense, deberá ser sometida a una cirugía de corazón.

"Cuando llegó subido de peso y con la greña, empezamos a moldear su físico", cuenta Álvarez-Barreda, el realizador.

"En los primeros días le veía gestos de él, empecé a decirle que usara referencias siendo Sueño de fuga, de Tim Robbins (1994), una de ellas, hablamos de estudiar a Will Smith en Felicidad y pronto comenzó cambiar sus gestos, la voz y, cada vez que se relajaba, yo le decía, y él pedía unos minutos y regresaba a lo que estaba haciendo", agrega.

Casi toda Tijuana, desde la casa de los deportados reales, pasando por la barda que separa a ambos países, la playa de Rosarito y el foro donde se filmó Titanic para rodar escenas de aguas, fue la locación de la cinta.

En el elenco están, entre otros, Will Rothhaar, Jesús Ochoa, Mercedes Hernández y Gustavo Sánchez Parra.

10 años tardó en concretarse el filme de Alonso Álvarez-Barreda, que llevarán a festivales en 2022.

(Azucena Uribe)