La reacción de Derbez a la muerte de Sammy: "Me duele, era un alma buena"

Hace unas horas el acto Sammy Pérez murió y bastaron unos minutos para que miles de personas reaccionaran en redes sociales, es por eso que rápidamente se volvió tendencia y está en número uno, y Eugenio Derbez así reaccionó a la muerte de su amigo y compañero con quien participó en el programa XHDerbez y en la película "No se aceptan devoluciones".

Con un nostálgico mensaje Eugenio Derbez catalogó a Sammy como un alma buena, un gran ser humano que brillaba en donde lo pusieran.

Durante una entrevista con el programa "Hoy" de Televisa, Eugenio Derbez reaccionó a la muerte de su gran amigo Sammy Pérez, donde explicó que el comediante no sólo fue su compañero sino también su gran amigo, pues él era un hombre y ser humano muy bueno.

Consternado, Eugenio Derbez aseguró que la partida de Sammy Pérez le duele, pues lejos de lo profesional, él fue su gran amigo.

"Es muy triste. Era una persona especial, no sólo era compañero de trabajo. Era un gran gran amigo. Yo lo quería mucho. Tenía una relación con él muy fuerte y muy buena fuera del trabajo. Cuando vivía a México iba a mis fiestas a mis cumpleaños. Me duele porque era un hombre bueno, un ser humano bueno. Hoy a las cuatro de la mañana sus sobrinos me comunicaron que había fallecido", indicó Eugenio Derbez.

Sobre los gastos del hospital en el que se encontraba Sammy Pérez, explicó que desgraciadamente el comediante no tenía seguro médico por lo que tuvo que ser hospitalizado en un hospital privado. Además, detalló que la cuenta hospitalaria ya rebasó el millón y medio de pesos.

"He estado en contacto con los sobrinos que estaban al pendiente de esto, porque era su única familia. Obviamente –ayudé- con los gastos del hospital. Sammy desagraciadamente no tenía seguro médico, entonces lo ingresaron de emergencia. Creo que ayer me habían comentado que ya había rebasado el millón y medio de pesos. No sé lo que sigue", detalló Eugenio Derbez.

Sobre la participación de Sammy Pérez en "No se aceptan devoluciones", Eugenio Derbez recordó una de las escenas el comediante habló de la muerte. Además, detalló cómo fue su incursión en el cine.

"Hoy en la mañana mi equipo de redes me estaba mandando un video de No se aceptan devoluciones en donde precisamente Sammy habla de la muerte. Me dio mucha tristeza y alegría a la vez porque es una escena hermosa. Sammy brillaba en donde lo pusieran. Era un alma buena. Era un ser de luz".

Recordemos que tras la noticia de que la deuda de Sammy Pérez al hospital done se encontraba internado luego de agravarse su salud, en redes sociales cientos de usuarios criticaron a Eugenio Derbez pues presuntamente no estaba ayudando a pagar dichos gastos, por lo que el comediante decidió romper el silencio.

Mediante un video publicado en la cuenta de Instagram de Sammy Pérez, Eugenio Derbez habló sobre las críticas en su contra, pues incluso se volvió tendencia en Twitter en días pasados.

"He en redes sociales que hay mucha gente que pregunta que dónde estoy, que por qué no aparezco", relata el actor.

Sin embargo, respondió que está al pendiente de la salud de Sammy desde el primer día, y que mandó a gente para ver por lo que se necesita para él.

"Aquí estoy, desde el primer día. En cuanto me enteré que estaba enfermo, mandé a varias personas de mi equipo a preguntar, a investigar. Me he acercado a su familia por medio de terceras personas para ver qué se necesita; incluso con el hospital...", aseguró el protagonista de No se aceptan devoluciones.

Explicó que así es su personalidad, pues prefiere mandar ayuda real, de corazón y que pueda ser más útil, en lugar de 'cacarear' o presumir lo que está haciendo por los demás.

"Mi estilo es ése: yo creo que cuando uno ayuda genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar, no presumir, no cacarearlo (...) la ayuda no se presume, ni se cacarea; se da. Así que aquí estoy", respondió a las críticas tras no aparecer en redes sociales hablando sobre el tema por días.

"Oremos por Sammy, recemos por él y ojalá se mejore. Abrazos", agregó.

