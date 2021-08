La reacción de Paola Rojas a la polémica de la hija no reconocida de Zague

La reacción de Paola Rojas a la polémica de la hija no reconocida de su ex pareja Luis Roberto Alves, Zague; la periodista y conductora de "Netas Divinas", sigue siendo cuestionada sobre temas relacionados con su ex esposo, ante este panorama, Rojas respondió de forma contundente a la nueva controversia.

En entrevista con el programa "De Primera Mano", a la presentadora se le cuestionó sobre la supuesta hija no reconocida de su ex pareja Zague. Y es que según revelaron algunas fuentes,el ex futbolista habría tenido otra relación amorosa cuando aún estaba casado con Paola.

Por ello, y de forma contundente, Rojas respondió a los cuestionamientos. Externó que ella desconoce si es verdad o no si su ex pareja tiene una hija no reconocida. Aseguró que ella no tiene más información sobre el tema, por lo que refirió que para ella las cosas siguen como las conoce.

Yo no tengo ninguna información distinta al respecto ni nada que decir tampoco, la verdad es que no sé nada diferente a lo que ya se había difundido antes, así que para mí las cosas siguen estando igual, aseguró.

Finalmente, para evitar más polémica sobre el tema, Paola Rojas destacó que prefería no hablar sobre el tema que no conoce. "Te soy honesta, no estaba al tanto y no conozco los pormenores de ese caso y bueno... no voy a opinar de algo que no conozco", agregó la conductora y reconocida periodista.

Y es que fue a mediados del mes de junio fue cuando salió la actualización de la noticia sobre la presunta hija no reconocida de Zague, pues en sí en 2019 se comunicó que una mujer colombiana demandaría al comentarista por no reconocer a su presunta hija.

La modelo Luz Piedad Robi Martínez confesó a "Suelta la Sopa" que padece cáncer de mama. La mujer y Zague habrían tenido una relación cuando el futbolista estaba casado con Paola Rojas.

(Imelda Téllez)