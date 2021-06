La reacción de Sergio Goyri al ser cuestionado sobre la polémica con Yalitza Aparicio, recordemos que fue en 2019 cuando el actor estuvo en medio de la polémica por sus comentarios racistas contra la actriz de "Roma" a quien llamó "pinche india". El famoso reapareció en las instalaciones de Televisa donde los medios volvieron a sacar el penoso tema provocando esta reacción en Goyri.

Pese a que muchos llegaron a considerar que el actor no volvería a figurar en la pantalla chica, Sergio acudió a la televisora de San Ángel, para ver lo de su regreso a las pantallas; al ser interceptado por los medios de comunicación, un reportero sacó a relucir el conflicto que tuvo con Yalitza.

"Señor, al final después de tanta polémica con lo de Yalitza, ¿cómo ve ahora...?", comenzó preguntando el periodista, quien fue de inmediato interrumpido por Goyri.

El actor no pudo evitar mostrar su molestia ante la pregunta del reportero e, incluso, pidió que se retirara. "No, quítenlo, quítenlo, o sea, no creces, padre. Eso ya pasó. No, vas ya", dijo Goyri, al mismo tiempo que hizo una señal con la mano para pedirle al periodista que dejará de hablar.

Visiblemente alterado, Sergio Goyri añadió que para él ese tema ya era parte del pasado y dijo desearle lo mejor a Yalitza Aparicio en su carrera como actriz.

Yo a lo mío, con la señora ya pasó, ya pasó. A la señora ojalá le vaya maravillosamente, que triunfe como siempre ha triunfado y punto. Mi vida es mi vida, añadió.

LA VEZ QUE SERGIO GOYRI INSULTÓ A YALITZA APARICIO

Fue en 2019 que Sergio Goyri llamó "pinche india" a Yalitza Aparicio en una reunión de actores, de la que se difundió el video en redes sociales. La estrella de telenovelas externó su molestia porque la joven, de origen oaxaqueño, está nominada al Premio Oscar como Mejor actriz por su trabajo en la película "Roma", de Alfonso Cuarón.

En la comida el actor dijo: "Intentan nominar a una pinche india que sólo dice ´sí, señora; no, señora´". Debido a sus comentarios, Sergio Goyri se volvió en aquel momento tendencia mundial en Twitter.

También se logra escuchar la voz de Isaura Espinoza, quien asegura que ni Yalitza ni Marina de Tavira se merecen un premio de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood.

(Imelda Téllez)