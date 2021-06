La reacción de "Werevertumorro" ante la noticia del embarazo de "Yuya"

El pasado fin de semana, "Yuya" sorprendió en redes sociales al dar a conocer su embarazo, noticia que no tardó en llegar a oídos de su ex novio Gabriel Montiel, mejor conocido como ''Werevertumorro'', quien optó por no hablar del tema, aunque sí publicó varios videos en los que se puede ver su reacción.

Gabriel aprovechó la polémica noticia para compartir en su cuenta oficial de Instagram diferentes videos con chistes y parodias. En uno de ellos, el ex novio de la famosa youtuber señala: ''Cuando te llega una notificación de esa persona y sonríes como tonto''.

El video, que ya registra más 50 mil likes y en el que utiliza la canción "Don", de Miranda, ha suscitado diversas reacciones, desde comentarios sarcásticos de parte de sus seguidores, hasta buenos deseos para "Yuya".

El sábado 12 de junio, a través de su cuenta oficial de Instagram la influencer anunció su embarazo al lado de su novio, el cantante mexicano Siddharta. Y la noticia no tardó en volverse tendencia en las redes sociales.

Por otro lado, surgió otro rumor sobre la mala relación que existe entre la influencer y la pareja de su hermano a quien se conose como "Fichis", quien también se convertirá en padre al lado de su esposa Paola, quien aseguran mantiene una muy mala relación con su cuñada "Yuya".

(Imelda Téllez)