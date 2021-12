La reina Isabel está muy preocupada por la seguridad del príncipe William

De acuerdo con el diario The Sun, la reina Isabel está muy preocupada por la seguridad de su nieto, el príncipe William.

La reina Isabel II le habría pedido al príncipe William que ya no viaje en su helicóptero cuando este acompañando de su esposa, Kate Middleton y de sus tres hijos George, Charlotte y Louis.

El diario inglés señaló que la reina Isabel le habría confesado a sus amigos más cercanos que le gustaría que William ya no viaje en su helicóptero y menos cuando las condiciones climáticas no son favorables.

Su Majestad le ha dicho a amigos cercanos y cortesanos que le gustaría que William dejara de volar él mismo, particularmente con mal tiempo, ya que los helicópteros no son los más seguros como forma de transporte.

La monarca considera que su nieto es un piloto muy experimentado, sin embargo, cree que es muy arriesgado que su esposa e hijos vuelen con él.

Sabe que William es un piloto capaz pero no cree que valga la pena correr el riesgo de que los 5 sigan volando juntos y no se imagina lo que sucedería.

"El príncipe William es el segundo en la línea de sucesión, y su muerte podría significar ´una crisis constitucional´", así lo señaló The Sun.

La reina Isabel le habría expresado su preocupación al príncipe William, su alteza presuntamente ha tenido noches de insomnio y está aterrorizada de que pueda ocurrir una tragedia.

The Sun afirmó que hay una regla no escrita que señala que los integrantes de la realeza no pueden viajar juntos (sobre todo padres e hijos, para que en caso de un accidente o muerte esté asegurada la continuidad de la monarquía), pero esto no aplica con los duques de Cambridge para permitir estos vuelos entre su residencia en el Palacio de Kensington y su casa de campo en Norfolk.

Hay que recordar que el príncipe William fue piloto de búsqueda y rescate durante 5 años en la Real Fuerza Aérea Británica (RAF).

(Ann Ventura)