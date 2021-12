"La Roca" se niega a volver a "Rápido y Furioso" y despotrica contra Vin Diesel

Una de las sagas cinematográficas favoritas del público alrededor del mundo es "Rápido y Furioso", las hazañas de la familia Toretto en súper autos tiene nueve exitosas películas que han sido todo un éxtio en taquilla y aunque la histora ha sufrido la pérdida de uno de sus protagonistas, se ha mantenido como una de las mejores ficciones de la pantalla grande.

A pesar del éxito Dwayne "La Roca" Johnson, quien participó en varias películas como el incorruptible oficial de policía Hobbs, se niega a volver a compartir cámara con Vin Diesel, asegura que el intérprete de Dóminic Toretto es un manipulador.

El pasado mes de noviembre VIn Diesel hizo una propuesta pública a "La Roca" para retomar su personaje en la próxima película de "Rápido y Furioso", pero el ex luchador de la WWE lo rechazó en una entrevista para CNN.

"Me sorprendí mucho por la última publicación de Vin. En junio pasado, cuando Vin y yo no nos conectamos en redes sociales, le dije de manera directa, y privada, que no regresaría a la franquicia. Fui firme, pero amable, y dije que siempre apoyaría al elenco, pero no hay manera de que yo regrese".

Dwayne Johnson contó que Diesel hizo te todo para convencerlo de volver a las películas de autos, mencionó algunos temas sensibles, como a sus hijos y la muerte de Paul Walker, quien falleció en el 2013, para convencerlo de participar.

La publicación de Vin es un ejemplo de su manipulación. No me gustó que mencionara a sus hijos, así como la muerte de Paul Walker. Déjalos fuera de esto. Hablamos meses atrás sobre esto y llegamos a un acuerdo claro. Todo este tiempo, mi meta fue terminar este increíble viaje con la franquicia "Rápidos y Furiosos" con gratitud y gracia. Es lamentable que este diálogo público haya enturbiado las aguas, añadió.

No obstante de su reacción, el actor deseó lo mejor para la siguiente entrega de la saga de acción estelarizada por Diesel: "Independientemente, estoy confiado en el universo "Fast" y su consistente habilidad de entregar a la audiencia y, honestamente, deseo a mis ex coprotagonistas y resto del elenco, la mejor de las suertes y mucho éxito en el siguiente capítulo", expresó.

Se prevee que "Fast and Furious 10" llegue a los cines en la primavera del 2023, los actores confirmados para la cinta que representaría el final de la saga son: Michelle Rodríguez como Letty, Tyrese Gubson como Roman, Ludacris con Tej, Jordana Brewster como Mia y Nathalie Emmanuel en el personaje de Ramsey, además de la actuación de Vin Diesel como el famoso personaje Dominic Toretto.



(Aline Núñez)