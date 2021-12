La suerte de Carmen Salinas; el día que la actriz ganó la lotería

Carmen Salinas tuvo una vida llena de grandes anécdotas, se consagró como una de las principales actrices en el medio artístico mexicano, tuvo una breve pero importante participación en la política y no tenía problema con compartir sus experiencias personales con el público. Una de las historias que más disfrutaba contar era la vez que ganó la lotería.

En un video de YouTube publicado en marzo del 2020, Carmen Salinas compartió con la comunidad de internet su historia de cuando ganó 350 mil pesos en la Lotería Nacional.

Me contratan para actuar en una comida de Fin de Año el 23 de diciembre de 1966 en un restaurante que se llamaba El parador de José Luis, en Niza 17, colonia Juárez. Fui acompañada por el grupo que traía; el que en ese entonces era mi esposo, Pedro Plascencia, un gran pianista, me acompañó con su grupo, recordó.

La actriz contó que en aquel evento hizo una imitación de María Conesa en la que sacó a bailar a una persona del público:



Ya mayor con el pelo blanco, con una barba blanca, con bigote blanco. Cuando terminé ese número, en la mano me pone un papel y yo pensé que era un billete, que era dinero que me estaba dando.

"Cuando me agacho para dar las gracias, me lo meto en el seno, termino mi actuación y cuando voy al camerino, me dice Pedro: '¿Te dio dinero el señor ese?'. Le dije: 'Creo que sí'. Saco el papel y era un billete de lotería para el día siguiente, 24 de diciembre de 1966. El número 30 mil 444", señaló.



La fortunna le sonrió a Carmen Salinas, el boleto de Lotería que le regalaron en aquel evento estaba premiado:

El día del sorteo, llegan a mi casa a cenar todos los músicos. En esos momentos yo tenía conmigo a mi padre, don Jorge Salinas, muy grave, con cáncer en la garganta. Le había dado a guardar el billete a Pedro y llega uno de los músicos y me dice: 'Felicidades, te sacaste la lotería, muy buena lana'.

"Me entregó el billete y le dio mucho gusto a mi papá que me hubiera sacado la lotería, y me cuestionaba '¿Qué vas a hacer? Para que te compres un carrazo, para que ya no traigas ese relojito tan corriente'. Todos me daban sugerencias y yo les contesté: 'Lo primero que voy a hacer es ver cuánto me tocó y lo que quiero es comprarme una casita, que sea propio donde vivir'", dijo. Con el boleto ganador, Salinas obtuvo "350 mil pesos de aquella época", con los que se compró una casa.

