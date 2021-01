La teoría sobre el triángulo amoroso entre Miley, Nick y Selena

Lanzan en Twitter teoría sobre el triángulo amoroso entre Miley Cyrus, Nick Jonas y Selena Gomez. Los fanáticos de las celebridades tienen una especial debilidad por la vida íntima de sus artistas; tanto, que cual reporteros investigan en lo más recóndito con la esperanza de descubrir algún secreto.

A más de diez años del extraño triángulo amoroso entre Miley, Nick y Selena, éste se volvió tendencia en un hilo de Twitter que recopiló el amorío que vivieron los cantantes, principalmente la intérprete de "Hannah Montana" y el codiciado Jonas, pero también hubo otras celebridades de por medio.

El hilo fue creado por una cuenta de Twitter dedicada a Miley Cyrus, donde se enfoca en cómo surgió la relación entre la cantante y Nick Jonas cuando apenas empezaban su carrera en Disney, con un romance que creció frente a las cámaras, pero como todo, eventualmente terminó. Después de su ruptura, comenzaron a mandarse indirectas a través de las letras de sus canciones.

Según cuenta este "thread", el par se conoció el 11 de junio de 2006 en un evento benéfico, un año más tarde, Miley tuvo a los Jonas Brothers como teloneros de su gira "Best of Both Worlds", por lo que estaban todo el tiempo juntos y muy enamorados a sus 13 años.

A la par de esto, ella estaba debutando con su disco "Meet Miley Cyrus", donde muchos de los temas estaban inspirados en su noviazgo con Nick, quien hizo lo mismo con canciones de los Jonas Brothers en su álbum homónimo. Checa el hilo completo a continuación:

Sin embargo, como la carrera de ambos iban tan bien, los problemas por falta de tiempo juntos surgieron y las discusiones crecían, por lo que se separaron durante unos meses; Cyrus escribió "Right Here" para él, en ese momento, y le decía que estaría siempre a su lado, mientras que Nick lanzó con su banda "S.O.S".

El hilo nos cuenta que la dificultad de mantenerse juntos aumentó debido a que Nick quería una relación privada, alejada de los medios, pero Miley quería vivir con plenitud un amor adolescente. Incluso en uno de los conciertos de su gira, ella lo besó en la mejilla para mostrar su amor, pero esto generó desacuerdos entre ellos, situación que marcó sus vidas de acuerdo a este hilo.

"En 2018, Miley recordó la ruptura diciendo que Nick rompió con ella antes de salir al escenario y ella le pidió un abrazo de despedida, pero la rechazó, lo cual la dejó destrozada y tuvo que ponerse la peluca de Hannah y sonreír frente a su público", señala el hilo, por lo que la cantante se vio obligada a ser profesional y continuar con la gira mientras tenía el corazón roto.

Entre indirectas con sus canciones y conciertos, apareció Selena Gomez en la historia, quien aseguraba que era fan de Hannah Montana pero no todo fue color de rosa. "Pasamos al 2008 el año del drama, Miley se tiñó el pelo de negro por ir en contra de Nick (porque él le dijo que le gustaban sus mechas rubias) y Nick empezó a salir con Selena (quien ya conocía a Miley porque actuaron juntas en Hannah Montana un año antes)", señala la publicación.

Este extraño triángulo amoroso creció entre canciones e indirectas que todos se estaban haciendo, por ejemplo, estos momentos clave: "En el documental de los jonas brothers del 2019 se confirma que ´Lovebug´ fue para Miley" y "mientras Miley fue hacia Selena mientras cantaba 7 Things´ sabiendo perfectamente que ella estaba saliendo con su ex en ese momento".

Luego de este drama, en 2009, Miley Cyrus y Nick Jonas comenzaron a superar todo lo ocurrido y retomaron su amistad, luego el intérprete y Selena terminaron; por lo que pudieron retomar su relación, la cual con el paso del tiempo llegó a su fin, sobre todo cuando Miley conoció a Liam Hemsworth durante la grabación de la película "The Last Song" y el resto es historia.

Nick Jonas, por su parte, está casado con Priyanka Chopra y Miley estuvo casada durante unos meses con Liam tras 10 años de noviazgo, aunque luego se divorciaron. Actualmente, ella está soltera y continúa siendo amiga de Selena Gomez.

