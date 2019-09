La tormentosa vida sentimental de José José, ellas fueron los grandes amores de "El Príncipe de la Canción"

José José ha tenido una vida sentimental muy tormentosa y las mujeres que pasaron por su vida han sido artífices de muchas de las letras de sus canciones. Éxitos como "40 y 20", "Amar y querer", "Y qué y "La Nave del Olvido" son muchos de los temas que narran parte de su historia amorosa.

ESTAS MUJERES SE CONVIRTIERON EN LOS GRANDES AMORES DE JOSÉ JOSÉ:

LUCERO

La primera novia formal de José José, su primer amor. Se trata de una chica trabajadora que tuvo un romance de varios años con El Príncipe de la Canción, antes de que fuera famoso, cuando vivía en la colonia Clavería y se dedicaba a dar serenatas y a cantar en restaurantes. Sin embargo ya había grabado dos discos, que no habían funcionado, y se encontraba en plena lucha por lanzar el LP que lo lanzaría a lo grande.

Por lo mismo de que sus objetivos eran otros, José José le fallaba constantemente: la invitaba a cenar y no llegaba; se quedaban de ver en algún lugar y la dejaba plantada. Al ver el poco compromiso con ella, Lucero decide terminar con la relación.

Sin embargo, cuando José gana el tercer lugar en el festival de la Canción Latina (que años después se conocería como Festival OTI) con "El triste", en la bioserie se muestra cómo Lucero, quien estaba entre el público, trató de acercarse a él para felicitarlo, pero la gente de seguridad del lugar le impiden acercarse.

NATALIA "KIKI" HERRERA CALLES

Mantuvieron una relación de 1970 a 1975. Se conocieron en "El Patio", uno de los centros nocturnos más famosos de la época, donde él se presentaba con gran éxito, cuando él tenía 23 años y ella 43.

El flechazo fue instantáneo y empezaron una apasionada relación, que formalizaron en 1971 con una boda civil.

Además, para enfrentar el éxito y todo lo que conllevaba con él, José empezó a beber en exceso. Sus "amigos", parrandas y demás acabaron con el matrimonio.

Según cuenta José José en su libro Ésta es mi vida, la película Gavilán o paloma, o la bioserie, Kiki era una mujer mala, calculadora e insensible que fue la causante de que el cantante se haya sumido en el alcoholismo y la adicción a las drogas. Incluso en la serie se muestra cómo Kiki recurría a la magia negra para poder amarrarlo.

Pero gente cercana a "Kiki", quien falleció en un accidente automovilístico a principios de los 80, dice que tuvieron una relación muy complicada debido a los excesos del Príncipe, que además tuvo muchos altibajos por varias cosas: la diferencia de edades, de clases sociales (ella era la nieta del ex presidente Plutarco Elías Calles) y él era de clase media baja.

ANA ELENA NOREÑA "ANEL"

Ya habían tenido una relación fugaz antes de que José se casara con Kiki y la retomaron cuando José finalmente (luego de una larga batalla legal) se divorció de su primera esposa.

Su relación duró de 1976 a 1991. El principio de su romance fue un escándalo, porque Anel se embarazó cuando José aún estaba casado con Kiki. En total, la pareja tuvo dos hijos, José Francisco (mejor conocido como José Joel) y Marysol.

La relación tuvo altas y bajas por el alcoholismo del cantante. Según relató la ex reina de belleza, en su libro Volcán apagado, llegó a tocar fondo debido al fracaso de su matrimonio. "Llegué a esa decisión tan horrible de suicidarme con mis hijos porque nunca entendí que nada funcionó. Ni mi amor, ni que yo dejé toda mi carrera y toda mi vida por su amor".

En 1991 se divorciaron y un año después trataron de retomar su relación. Incluso hablaron de volverse a casar, aunque esto nunca sucedió, en gran medida por Manuel Noreña, hermano de Anel y quien fuera manager de José José durante años.

El Príncipe de la canción, en su biografía Ésta es mi vida lo acusa de haberle robado durante 25 años y de haber malversado fondos, que supuestamente fueron a parar a manos de Anel. Según José José, la actriz tenía 40 millones en Estados Unidos.

Las cosas empeoraron, pues según José, Anel lo embrujó. "Esta señora, Anel, la usó (a la herbolaria) conmigo y me destruyó, disminuyó mis posibilidades de cantar, mi fuerza física, literalmente me chingó", dijo José José cuando presentó su biografía.

En el libro relata cómo llevó a un clarividente algunos regalos que le había dado Anel cuando ya se habían divorciado.

"Le llevé la cruz, una esclava y un anillo que ella me había dado y me dijo: ´Ten cuidado, nunca más las uses, desaste de ellas, pero no vuelvas a ponértelas. ¿Cómo se atreve a usar el sagrado símbolo de la cruz para hacerte un trabajo negro? Cuídate de esa mujer. Además sigue enviándote energía negativa muy densa para que les vaya mal a ti y a tu familia. Reza por ella, lo necesita mucho, es la madre de tus hijos´".

Por su parte, Anel, ha pedido en varias ocasiones que José José la perdone y le ha solicitado que la reciba para que se pongan a cuentas. "Te quiero pedir perdón, la verdad... Yo necesito que tú me perdones para que me liberes", dijo a un programa de TV,. Sin embargo, el cantante no ha accedido a verla.

SARA SALAZAR "SARITA"

La cubana y el cantante se conocieron en 1993 en Estados Unidos y se casaron dos años después. Procrearon a Sarita, que nació también en 1995. Sara no sólo lo ayudó a recuperarse de sus adicciones, sino que se convirtió en su manager hasta 2008, cuando ella tuvo un derrame cerebral. Debido a las secuelas, tiene prohibido viajar en avión y por ello no viajó a México cuando a José José se le detectó el cáncer de páncreas. "Ella es mi guía, mi apoyo, mi carrera, mi vida", ha expresado José José.

Actualmente se dice que están separados; incluso, existe un video en el que José saluda muy afectuosamente a otra mujer. Sin embargo, Sarita ha negado que se vaya a divorciar de José y aclaró que si estaban separados era porque el cantante se había instalado en casa de su hija, ya que ahí lo podían atender mejor.

