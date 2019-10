La Toya Jackson visita México para promociona show dedicado a Michael Jackson

La Toya Jackson se encuentra de vista en México, para promover el espectáculo "Forever The Best Show About The King Of Pop", el cual le rinde un merecido homenaje a su fallecido hermano el "Rey del Pop" Michael Jackson.

De acuerdo con Excelsior, la también cantante aseguró que, a una década de la muerte de Michael Jackson, continúan divulgando el mensaje de respeto y cuidado al medio ambiente que su hermano dejó a través de su legado musical.

Es emotivo y maravilloso que se siga promoviendo el mensaje de respeto y cuidado al medio ambiente que él a través de su música había llevado siempre

Ante su encuentro con los medios de comunicación mexicanos la Toya Jackson estuvo acompañada por el productor Alejandro Gou, así como el director artístico, Jesús Sanz-Sebastián y el coreógrafo Carmelo Segura.

Aseguraron que no buscan imitar al Rey del pop, su objetivo es rendirle un gran homenaje. El trabajo que han realizado es con respeto y seguir promoviendo su legado musical.

Nosotros intentamos hacerle un homenaje, haciendo una fiesta en torno a su música, sus canciones, toda su producción, su puesta en escena, la magia de sus conciertos y, sobre todo, su mensaje

"Forever The Best Show About The King Of Pop", se presentará en el Centro Cultural Teatro 1, los días, 25, 26 y 27 de octubre.

El majestuoso espectáculo ha estado durante tres años de gira y ha llegado a escenarios de Francia, Holanda, Suiza y China.

Cada coreografía del Rey del Pop se convirtió en un ícono en el mundo por su originalidad y complejidad. Ven a disfrutar del único show avalado por la familia Jackson: FOREVER.

??Compra tus boletos aquí y obtén un descuento especial: https://t.co/6Ue15zTKdR pic.twitter.com/HNTBxZnZCW — Gou Producciones (@GOUPRODUCCIONES) October 21, 2019

av