La verdad detrás del escalofriante video de Juan Gabriel

En redes sociales se viralizó un video protagonizado por un hombre que asegura ser el cantante Juan Gabriel que causó euforia entre sus fans.

De acuerdo a El Imparcial, en el video el hombre menciona que tuvo que fingir su muerte ya que presentía que Andrés Manuel López Obrador ganaría las elecciones de 2018.

"Como ustedes saben, tuve que fingir mi muerte por toda esa situación horrible que llegó a México de la 4T (cuarta transformación)", comentó.

El supuesto intérprete de "Querida" mencionó que "salió" de su escondite para mandar un mensaje de aliento con respecto a la crisis que está provocando la pandemia del coronavirus.

También en el corto el hombre aseguró que ya no aguantaba más y se atrevió a mandar este mensaje en el día de las madres.

En el vídeo se puede observar a un hombre que es físicamente idéntico a Juan Gabroel, sin embargo, su voz es totalmente diferente.

Casi al finalizar el clip, el protagonista de éste manda un beso, lo que hace que el filtro desaparezca revelando su verdadera identidad.

Esto solo fue producto del ingenio de un internauta, que quiso divertir a cientos de mexicanos que están pasando por una situación complicada.

ABOGADO E JUAN GABRIEL DESMIENTE QUE ESTÉ VIVO "EL DIVO DE JUÁREZ"

El abogado de Juan Gabriel, Guillermo Pous se refirió al imitador del famoso que, el día de ayer se hizo viral en redes sociales, y lo hizo en exclusiva para el programa radiofónico de Javier Poza para Grupo Fórmula.

"En realidad no es un imitador ... es una aplicación en donde se utiliza el cuerpo y la voz de una persona y se le empalma la cara de otra, logras sincronizar el audio que escuchas con el lip sync sin que sea real. Desconozco cuál fue el origen de esto".

¿PROCEDERÁ LA FAMILIA DE JUAN GABRIEL CONTRA EL VIDEO?

Al respecto, Pous aclaró que no tiene claro cuál "es el origen de esto (VIDEO), solo me lo enviaron, no hay nada que hacer, mientras no haya lucro ni afectación directa no hay nada que hacer".

Aunque detalló a Javier Poza que "si se supiera con certeza quién lo hizo, en todo caso tendría acción por el mensaje que da. El encargado sería la 4T por el mensaje que da en donde dice que fingió su muerte. Ellos deben acreditar ese daño moral y nosotros por un no uso autorizado de su imagen".

(Azucena Uribe)