La verdad detrás del supuesto cartel del Corona Capital Guadalajara 2021 que se dufundió ayer en redes sociales; tras la divulgación de la imagen donde aparecián las fechas y bandas que estarían presentes en el festival de música, el gobierno de Jalisco y la empresa OCESA se pronunciaron al respecto.

El cartel fue publicado por la banda estadounidense Smash Mouth, a través de su cuenta de Twitter. Entre la alineación que presentaba la imagen estaban The Flaming, Miami Horror, Kamasi Washington, X-Ambassadors, Omar Apollo, The Midnight y Loyal Lobos, que incluso estaban ya anunciadas para el día sábado 25 de septiembre. Mientras que el domingo 26 subirían al escenario The Hives, Chet Faker, Jake Bugg, Sofi Tukker, The Drums, Smash Mouth, Young the Giant y Anna of the North.

#Entérate | ????? La banda @smashmouth

acaba de filtrar lo que podría ser el cartel del Corona Capital Guadalajara 2021 con fechas para el 25 y 26 de septiembre ????? ¿Qué opinas? #rb https://t.co/Cmlab9US6W pic.twitter.com/XZzoafrjsa — YoSoiTu (@YoSoiTuLSR) March 16, 2021

ELTON JOHN LLAMA "HIPÓCRITA" AL VATICANO POR NO BENDECIR LA UNIÓN GAY

Entre las bandas destacadas se encontraba el grupo de indie rock, The Strokes, así como la agrupación estadounidense formada en 1999, Kings of Leon.

De acuerdo con la información del póster, todos los boletos destinados para la edición 2020 del Corona Capital serían válidos para el evento de este año 2021, también se venderán a través de la página de Ticketmaster, como menciona la banda Smash Mouth, sin embargo, al ingresar al vínculo adjunto aparece la leyenda "POSPUESTO: LA FECHA SERÁ ANUNCIADA PRONTO", por lo que es imposible adquirir las entradas.

LA ACLARACIÓN DE OCESA

El primero en pronunciarse ante la filtración del cartel fue personal de OCESA, empresa organizadora del festival, quien aseguró que la información era falsa, señalando que hasta la fecha, no se tiene contemplado ningún festival.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

El gobierno de Jalisco, en su cuenta oficial de Twitter, compartió que "no se ha recibido una petición formal para la realización del festival Corona Capital Guadalajara 2021, con fechas tentativas del 25 y 26 de septiembre".

#AvisoImportante:



La mesa de salud no ha recibido una petición formal para la realización del festival Corona Capital Guadalajara 2021, con fechas tentativas del 25 y 26 de septiembre en la explanada de la Arena VFG. Por lo tanto, no cuenta con autorización para llevarse a cabo. — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) March 17, 2021

Con respecto a la explanada de la Arena VFG, lugar donde se llevaría a cabo el evento, el gobierno de la entidad indicó que las autoridades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga no han dado autorización para ningún tipo de festival.

"Dado que la pandemia de covid-19 continúa activa en todo el mundo, este tipo de eventos requieren medidas especiales para el control del aforo, restricciones, protocolos y disposiciones que, en las condiciones actuales, no son propicias y tal vez no lo sean durante este año", señaló la administración.

? Las medidas de seguridad sanitaria establecidas podrán ser adicionadas o modificadas, tomando en consideración el avance, propagación o evolución del brote del COVID-19, privilegiando en todo momento la protección de la salud de las y los jaliscienses. — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) March 17, 2021

ANORGASMIA MASCULINA: LA DIFICULTAD DE PODER LLEGAR AL ORGASMO

De acuerdo con la información de la entidad, vigente hasta el día 15 de diciembre, se necesita la aprobación y autorización de los protocolos por parte de la mesa especializada en salud para realizar un evento con más de 300 personas.

Asimismo, los responsables de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitarias serán las autoridades municipales; estas medidas sanitarias pueden ser adicionadas o modificadas en consideración al avance o evolución del covid-19, privilegiando la protección de la salud de las y los ciudadanos de la entidad.

Para el Gobierno de Jalisco la prioridad sigue siendo cuidar la salud, mantener a la baja los indicadores de casos activos y volver a las aulas. Lograrlo implica que todas y todos respetemos las medidas sanitarias y evitemos las aglomeraciones.



Ya sabemos cuidarnos, hagámoslo. — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) March 17, 2021

En la red social, usuarios de Twitter veían venir la cancelación del evento por parte de las autoridades jaliscienses, ya que hasta el lunes 15 de marzo, se suman 10 mil 884 defunciones en la entidad, 228 mil 78 casos confirmados, 20 mil 938 casos sospechosos y 278 nuevos casos. El semáforo epidemiológico se encuentra en fase amarillo.

DEMI LOVATO CONFIESA QUE FUE VIOLADA CUANDO ERA PARTE DE DISNEY

(Imelda Téllez)