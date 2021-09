La vez que Guns N' Roses detuvo un concierto por culpa de un "fantasma"

Fue en el 2016 cuano Guns N' Roses ofrecía un concierto en Houston, Texas, todo parecía ir tranquilo y según lo planeado, hasta que un "extraño fenómeno paranormal", lo que muchos consideraron como un "fantasma", interrumpió la presentación justo cuando Axl Rose, líder de la banda, interpretaba una canción a piano.

La banda tenía a todo el público atento y entregado, cuando de la nada aparecieron unos sonidos estridentes y agudos, además de una notas extrañas, como si alguien estuviese tocando otro teclado en algún lugar del escenario.

Al instante y desconcertado, Axl siguió interpretando su histórico tema "November Rain"; sin embargo, al ver que este problema de audio no se detenía, se le podía observar con una cara de confusión buscando alguna respuesta mirando a los demás miembros del grupo preguntando qué era lo que estaba pasando.

¿REALMENTE SE TRATABA DE UN FANTASMA?

Aunque decidió no detener el show al instante, se le podía escuchar por el micrófono que le preguntaba a sus compañeros "¡¿Qué demonios es eso?!".

Y si bien, por un largo rato siguió con la tocada y los asistentes estaban tan entregados a su banda favorita que ni siquiera se dieron cuenta de lo ocurrido, Axl Rose decidió detener el show entre aplausos y cantos del público diciendo: "¡Paren! ¡¿Qué demonios es eso?!"

Desconcertado por lo ocurrido, prefirió no perder los estribos, tomando la situación con humor y pidiéndole al staff del lugar y su equipo de trabajo que si podían detener ese sonido que no lo dejaba tocar en paz, además de explicar al público, mientras alejaba las manos del teclado, que él no había sido.

UN FUERZA PARANORMAL EN EL SHOW

Después de la tensión vivida y la pausa que hicieron para revisar qué problemas estaban teniendo con el equipo de sonido que ocasionaba todos estos ruidos extraños, como si se tratara de una fuerza paranormal, el show pudo continuar. por su lado, Axl Rose lo tomó de la mejor forma posible, diciendo al público entre risas:

"No me preocupa el problema del fantasma, porque al público le gustan esta clase de cosas".

(Imelda Téllez)