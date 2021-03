"La Voz Kids 2021": dónde y cuándo ver el estreno del reality

"La Voz Kids", el reality show de TV Azteca está de regreso, esta versión de "La Voz" ha cautivado al público, el carisma y talento que los niños han mostrado ante los coaches, que en esta ocasión serán María José, Camilo, Mau, Ricky y Belinda, sigue siendo uno de los espectáculos favoritos entre los televidentes.

Mientras que algunos fanáticos cuentan las horas para ver el concurso, hay quienes aún no saben cuándo se estrena la nueva temporada del really de TV Azteca. Aquí te compartimos toda la información para que no te lo pierdas.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER EL ESTRENO DE "LA VOZ KIDS 2021"?

La nueva temporada de "La Voz Kids" se transmitirá por TV Azteca este lunes 22 de marzo a partir de las 19:30 horas, tiempo de la Ciudad de México y hora centro del país. También puedes ver la repetición con un horario diferido de una hora y dos horas.

La Voz Kids es una producción de la cadena de televisión TV Azteca, por lo que al igual que sus entregas anteriores, la nueva temporada llegará a través de su señal.

Azteca Uno puede sintonizarse por el canal 1 en TV abierta.

Total Play en el 001 y 113 Izzi está en el 101 y 701

Sky en los canales 101 y 1101

Dish, en los canales 101 y 601

Megacable en el canal 101



Azteca Uno cuenta con una señal de una hora menos, disponible en servicios de cable.

Sky está en el canal 123

Izzi en el 116

Total Play por el canal 115

En declaraciones para "Venga la Alegría", el conductor Eddy Vilard aseguró que esta será una de las ediciones más especiales, pues Belinda y María José han mostrado excelente química entre ellas y se les unen grandes talentos que guiarán a los niños participantes.

Como niños, tener la oportunidad de estar con cuatro grandes de la música, van a divertirse, van a ser ellos mismos, los niños son neta. Entones eso es lo que va a ver la gente, será una gran experiencia, los coaches van a tener mucha naturalidad, se hizo muy buena conexión entre ellos. A Belinda yo creo que la van a ver como lo máximo, a María José la verán como la mamá, expresó.

(Imelda Téllez)