Lady Gaga: secuestran a sus perros tras dispararle a su paseador

Lady Gaga enfrenta otro amargo capítulo en su vida, la cantante está en busca de sus perritos que fueron secuestrados, dos de sus bulldogs fueron arrebatados a su paseador quien sufrió el impacto de una bala en medio del altercado, según informó la policía. La cantante ofrece una millonaria recompensa para recuperar a sus mascotas.

El caminador de perros recibió el tiro el miércoles por la noche y se espera que sobreviva, según el jefe de la policía de Los Ángeles Jonathan Tippett, comandante de la división élite de robos y homicidios del departamento. El hombre paseaba a tres perros de Lady Gaga en ese momento, pero uno escapó. Ese perro fue recuperado a salvo.

Tippett dijo a The Associated Press que los perros le pertenecían a la estrella pop Lady Gaga. No está claro todavía si el paseador de perros fue blanco de robo debido a su famosa clienta, dijo el agente.

Las autoridades fueron inicialmente llamadas a la avenida North Sierra Bonita, cerca del famoso Sunset Boulevard, a alrededor de las 9:40 de la noche del miércoles tras varias llamadas al número de emergencia 911 reportando los gritos de un hombre y el sonido de un disparo, dijo el capitán Steven Lurie, comandante de la división del departamento en Hollywood.

La víctima, cuyo nombre no ha sido publicado, caminaba los perros cuando un sedán se detuvo a su lado y dos hombres trataron de robarle a los animales, dijo Tippett.

El paseador de perros trató de luchar contra ellos pero uno de los hombres le disparó con un revólver semiautomático durante el forcejeo. Se desconoce si ambos hombres estaban armados.

LADY GAGA OFRECE MILLONARIA RECOMPENSA POR SUS PERRITOS

La intérprete de "Shallow" se encuentra en Roma filmando una nueva película, a pesar de la distancia está buscando desesperadamente a sus "perrhijos", su representante dio a conocer que ofrece 500 mil dólares a quien le devuelva a sus mascotas, además dieron de alta el correo electrónico KojiandGustav@gmail.com para recibir información que sirva para encontrar los lomitos.

Con información de Excélsior.

(Aline Núñez)