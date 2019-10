Lady Gaga sufre tremenda caída en pleno concierto, más dolorosa que la de Juan Gabriel

TREMENDA CAÍDA



??Es lo que sufrieron anoche Lady Gaga y un fan en medio de un show en Las Vegas.



??La cantante subió a un chico al escenario, saltó encima suyo y este no pudo sujetar a la artista.



??"No te preocupes estamos bien. No es tu culpa", dijo Gaga al admirador. pic.twitter.com/8JFvVYYDAb