Lamentables pérdidas: Los Famosos que murieron en el 2019

Ámbitos como la música, la actuación y el arte, sufrieron grandes pérdidas que marcaron un antes y después por el legado de quienes partieron. Estos son los famosos que murieron en el 2019.

El año está por terminar, así que haremos un repaso de los personajes que marcaron nuestras vidas con su talento, carisma, belleza e inteligencia, la cual vivirá por simpre en nuestros corazones.

ESTOS FUERON LOS FAMOSOS QUE MURIERON EN EL 2019:

KARL LAGERFELD (19 DE FEBRERO)

El icónico diseñador de modas alemán falleció a los 85 años por cáncer de páncreas. Fue reconocido por su trabajo en la casa de moda de lujo Chanel y por ser el director creativo de Fendi y la firma que lleva su nombre.

CHRISTIAN BACH (26 DE FEBRERO)

La actriz argentina murió a los 59 años a causa de un paro respiratorio. La noticia fue dada a conocer por su familia el 1 de marzo. Tuvo participación en telenovelas como Los ricos también lloran, La patrona y Bodas de odio; así como en películas como Gavilán o Paloma, Deseo, El Secreto, entre otras.

LUKE PERRY (4 DE MARZO)

El actor estadounidense famoso por su papel de Dylan McKay en la serie Beverly Hills 90210. Destacó en otras producciones como Riverdale, donde personificó a Fred Andrews. Falleció de un derrame cerebral masivo a los 52 años.

ARMANDO VEGA GIL (1 DE ABRIL)

El músico Armando Vega Gil, integrante y fundador de Botellita de Jerez murió el 1 de abril de 2019. El actor dejó una carta explicando los motivos que lo llevaron a quitarse la vida.

PETER MAYHEW (30 DE ABRIL)

El actor que interpretó primero a Chewbacca en las películas de Star Wars en los episodios IV, V y VI entre 1877 y 1983, falleció a los 74 años en Texas. Regresó a su personaje en el 2005 en Star Wars Episodio III: La Venganza de los Sith.

EDITH GONZÁLEZ (13 DE JUNIO)

Actriz mexicana que libró una larga e inspiradora batalla contra el cáncer de ovario, murió a los 54 años. Su participación en aproximadamente 40 telenovelas desde su infancia la llevaron a ser uno de los rostros más famosos de México. Se destaca en las producciones Los ricos también lloran, Salomé, Rosa Salvaje, Doña Bárbara y Corazón Salvaje.

PEPE BUSTOS (10 DE JUNIO)

El creador y máximo intérprete del tema "Perfume de gardenias" de la Sonora Santanera falleció el 10 de junio de 2010, según informó la agrupación mediante un comunicado de prensa.

ENRIQUE MUÑOZ "EL REPONTERONTE" (27 JUNIO)

Si has prendido la tele en las mañanas y la has puesto en Foro TV seguramente has visto el programa de Esteban Arce en donde antes de morir aparecía Enrique Muñoz, quien sorprendió a todos al despedirse el 27 de junio a los 57 años de edad.

GUALBERTO CASTRO (27 JUNIO)

Otro de los intérpretes más queridos por nuestros papás fue Gualberto Castro, quien murió el 27 de junio a los 84 años de edad.

CAMERON BOYCE (6 DE JULIO)

La estrella de Disney Channel murió a los 20 años de un ataque epiléptico mientras dormía. El actor sobresalió por su personaje en la serie Jessie y en la película Descendientes y en la comedia Niños Grandes, en donde actuó junto a Adam Sandler.

RIP TORN (9 DE JULIO)

El actor de cine, televisión y teatro, nacido en Texas, falleció a los 88 años. Es reconocido por su papel en la película Los hombres de negro en donde interpreta al Agente Zeta y por su participación en el show de televisión The Larry Sanders Show. Torn ganó un Emmy en 1996.

RUTGER HAUER (19 DE JULIO)

Uno de los más famosos actores holandeses, Rutger Hauer, falleció a los 75 años. Es conocido por su participación en la serie Floris y en la película Delicias Turcas, pero su fama la ganó al replicar a Roy Batty y su monólogo final Lágrimas en la lluvia, de la película Blade Runner (1982).

PETER FONDA (16 DE AGOSTO)

Productor y actor estadounidense, hermano de la famosa Jane Fonda, falleció de una infección respiratoria a los 79 años. La carrera de Fonda Su carrera se forjó con pequeños papeles en varias películas. En 1069 produjo Easy Rider, película que lo hizo acreedor de una nominación al Óscar por mejor guion.

CELSO PIÑA (21 DE AGOSTO)

"El Rebelde del Acordeón", como era conocido, falleció en Monterrey a los 65 años. Era considerado como uno de los precursores de la cumbia y será recordado por sus famosas melodías sonideras. Colaboró con varios artistas y fue de los primeros en fusionar la cumbia con otros ritmos como hip-hop, reggae, ska, bolero, rock, entre otros.

FRANCISCO TOLEDO (5 DE SEPTIEMBRE)

El pintor, ceramista, grabador y ambientalista falleció a los 79 años. Es considerado uno de los artistas plásticos contemporáneos más importantes de México. Inició en la pintura desde una edad temprana, por lo que le gustaba dominar técnicas de grabado sobre linóleo, madera y metal. También se identificó por la defensa de los pueblos indígenas y el medioambiente.

CAMILO SESTO (8 DE SEPTIEMBRE)

El cantante español murió de un paro cardiorrespiratorio a los 72 años. Con éxitos como Ayúdame y Quieres ser mi amante logró puestos importantes en las listas de reproducción de España e Iberoamérica en 1974, los cuales lo llevaron a la fama internacional. Fue el primer cantante español en conseguir un disco de platino, en 1979 por la venta de más de 13 millones de copias de su álbum Camilo.

RIC OCASEK (15 DE SEPTIEMBRE)

El líder de la banda The Cars falleció a los 75 años en Nueva York. Este grupo musical se formó en 1976, con su éxito Heartbeat City crearon una carrera ascendente hacia la aceptación del Reino Unido con su pop electrónico.

DANIELA SANTIAGO SÁNCHEZ (23 DE SEPTIEMBRE)

Aunque aún no era reconocida en el mundo del espectáculo, la muerte de Daniela Santiago Sánchez, hija de la conductora Rocío Sánchez Azuara, sorprendió a todos cuando pasó el 23 de septiembre, atribuida al Lupus con el que batalló por más de 20 años.

J. MICHAEL MENDEL (24 DE SEPTIEMBRE)

El productor de series como Los Simpson, Rick & Morty, The PJs, The Oblongs y Drawn Together, entre otros, falleció a los 54 años, por causas naturales el 24 de septiembre. Mendel ganó cuatro Emmys, tres por Los Simpson con los episodios La boda de Lisa, La Fobia de Homero y Basura de Titanes; y uno en 2018 por Rick & Morty.

ROB GARRISON (28 DE SEPTIEMBRE)

El actor falleció a los 59 años luego de estar hospitalizado por problemas renales y hepáticos. Es reconocido por su papel de Tonny, un estudiante de karate de la escuela Cobra Kai, en las películas de Karate Kid.

JOSÉ JOSÉ (28 DE SEPTIEMBRE)

Cantante y actor mexicano famoso que dejó al mundo una larga lista de temas, principalmente románticos. Su muerte no estuvo libre de polémica, pues al final la aparición de sus restos tuvo una larga y tensa espera. El Príncipe de la canción, como era conocido, falleció a los 71 años.

BEATRIZ AGUIRRE (29 DE SEPTIEMBRE)

La primera actriz de oro mexicano falleció a los 94 años. Participó en el cine al lado de personajes como Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz y Arturo de Córdoba. Fue un referente en el cine, televisión, teatro y fue de las primeras que trabajó en doblajes de películas como Mary Poppins, 101 Dálmatas y Hércules.

ALICIA ALONSO (17 DE OCTUBRE)

La bailarina cubana murió a los 98 años en La Habana. Fue reconocida por sus interpretaciones de las grandes obras de ballet clásico y romántico. También fue la primera bailarina occidental en presentarse en la Unión Soviética en 1957. Será recordada por su papel como Giselle, en un ballet romántico, y como Carmen, en un ballet basado en la ópera del mismo nombre.

JOHN WITHERSPOON (30 DE OCTUBRE)

El actor y comediante falleció a los 77 años en Los Ángeles. Era reconocido por sus interpretaciones de personajes de figura paterna en escenas de varias películas y programas de televisión como Friday y Barnaby Jones.

WALTER MERCADO (3 DE NOVIEMBRE)

El astrólogo puertorriqueño, famoso por sus predicciones en la televisión latina, murió a los 87 años debido a una falla renal. Desde el 2010 se cambió el nombre a Shanti Ananda, que en sánscrito significa "paz feliz". Mercado se dedicó a más de 50 años a hacer predicciones y escribir horóscopos.

RON LEIBMAN (6 DE DICIEMBRE)

El actor estadounidense de 82 años y que alcanzó la fama por interpretar al Doctor Leonard Green, padre de Rachel en la serie Friends, falleció a causa de una neumonía. También tuvo una trayectoria en cine y televisión con películas como The Hot Rock, The Super Cops, Norma Rae, Up the Academy, entre otras.

JUICE WRLD (8 DE DICIEMBRE)

El rapero Jarad Anthony Higgins, más conocido como Juice Wrld, falleció el 8 de diciembre a los 21 años en un hospital de Chicago. Su más reciente éxito fue Lucid Dreams que en 2018 alcanzó el puesto dos en la lista Billboard Hot 100. Ese mismo año también lanzó su primer disco titulado Goodbye & Good Riddance.

RENÉ AUBERJONOIS (9 DE DICIEMBRE)

Conocido por su participación en programas de televisión como Star Trek: Deep Space Nine, Benson y Boston Legal. También será recordado por su actuación como capellán del ejército, el padre John Mulcahy en MASH, programa de Robert Altman de 1970. Auberjonois falleció a los 79 años a causa de cáncer de pulmón metastásico.

MARIE FREDRIKSSON (9 DE DICIEMBRE)

Luego de luchar por varios años contra el cáncer, la cantante de la agrupación Roxette murió en Suecia a los 61 años. La artista padecía un tumor cerebral desde el 2002. Este dúo es uno de los más importantes y exitosos desde los tiempos de ABBA. Su éxito internacional inició en 1989 cuando ingresaron a la lista de los Hot 100 de Bilboard con Look Sharp y Listen To Your Heart.

PHILIP MCKEON (10 DE DICIEMBRE)

Actor que interpretó el personaje de Tommy Hyatt en la popular serie de CBS Alice, falleció a los 55 años en Texas. Esta serie surgió a raíz de la película Alicia ya no vive aquí (1974), de Martin Scorsese. McKeon estuvo alejado de las cámaras en los últimos 25 años, pero es recordado por su participación en series como La isla de la fantasía y El crucero del amor.

DANNY AIELLO (14 DE DICIEMBRE)

El actor Danny Aiello falleció a los 86 años en un hospital de Nueva Jersey. Era reconocido por su participación en películas como Muerte de un Jugador (1973), junto a Robert De Niro; El Padrino II (1974), Haz lo que Debas (1989), de Spike Lee, con la que obtuvo su nominación a los Óscar como mejor actor secundario. También interpretó al padre de Madonna en el video Papa Don´t Preach.

EMANUEL UNGARO (21 DE DICIEMBRE)

El diseñador de moda francés de origen italiano, Emanuel Ungaro, falleció en París a los 86 años. Lanzó su línea femenida de prêt-à-porter, en 1968, antes de embarcarse en el prêt-à-porter masculino en 1973.

En 1980 recibió el premio "Dé d´ or" a la mejor casa de alta costura. A lo largo de los años construyó un imperio de moda, formado por perfumes, zapatos y gafas. Fue adquirido por la familia Ferragamo en 1996.

ANDREW DUNBAR (24 DE DICIEMBRE)

El actor británico Andrew Dunbar, quien hizo el doble personaje de Theon Greyjoy en la exitosa serie Game oh Thrones, falleció el 24 de diciembre en su casa en Belfast, Irlanda del Norte. Según medios internacionales, la información fue brindada por los familiares del actor . No dieron detalles de las causas de su fallecimiento.

ARI BEHN (25 DE DICIEMBRE)

El escritor danés y noruego Ari Behn, exmarido de la princesa Marta Luisa de Noruega, el 25 de diciembre a los 47 años. Publicó su primer libro en 1999 con un recopilatorio de historias cortas titulado Trist som faen. Se divorció de la princesa en el 2016, con quien tuvo tres hijos. Su último libro titulado Inferno, y en el que describía trastornos mentales, fue publicado en el 2018.

SUE LYON (28 DE DICIEMBRE)

La actriz estadounidense Sue Lyon, conocida por interpretar el personaje de Lolita en la película del mismo nombre del director Stanley Kubrick, una adaptación de la novela de Vladimir Nabokov, falleció a los 73 años, anunció The New York Times.

