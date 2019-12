Lanzan versión remasterizada de "Last Christmas" del icónico dúo Wham!, escúchala y conoce su historia oculta

"Last Christmas" del icónico dúo Wham!, se transformó en un símbolo de la Navidad, aun cuando su historia no tiene nada que ver con la alegría de los villancicos (FOTO TOMADA DE WEB)

"Last Christmas", el hit del icónico dúo Wham!, integrado George Michael y Andrew Ridgeley, se lanzó a principios de diciembre de 1984 y que recientemente inspiró a la película del mismo nombre, protagonizada por Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh y Emma Thompson, quien además de actuar también participa como coescritora, celebra 35 años con una versión remasterizada en 4k.

Wham! popularizó el villancico pop una década antes de que Mariah Carey hiciera lo propio con su "All I Want for Christmas Is You". Sin embargo, aunque décadas después sigue siendo todo un icono de la Navidad en el Reino Unido, la pieza de George Michael y su antiguo compañero musical Andrew Ridgeley, se quedó justo a un peldaño de alcanzar el número uno en su país natal, ya que el primer puesto lo obtuvo "Do They Know It´s Christmas?", tema benéfico compuesto por Bob Geldof y Midge Ure de Ultravox e interpretado por lo que se hizo llamar Band Air: una ochentera constelación de estrellas formada por Bono, Paul McCartney, David Bowie y una extensísima lista de artistas de la que también formó parte el propio Michael.

"LAST CHRISTMAS" EN LOS 80

"Last Christmas" fue filmado originalmente en 1984 en un resort suizo llamado Saas-Fee, y en él podemos ver a los miembros de Wham!, George Michael y Andrew Ridgeley, junto a los cantantes Pepsi y Shirlie, la modelo Kathy Hill, el bajista de Spandau Ballet, Martin Kemp, y más amigos.

EL REMASTERIZADO EN 4K DE "LAST CHRISTMAS"

Es impresionante ver con tanta calidad un videoclip de los 80. De hecho, a primera vista, pareciera ser una recreación con actores actuales. Cuando se grabó el clip, George Michael y Andrew Ridgeley, tan solo tenían 21 años de edad.

La canción le sirvió a George Michael para afianzar una carrera en solitario. A principios de 1984, con apenas 21 años, Michael consiguió el control creativo de toda su música y, tras ello, no solamente compuso en pocos minutos la letra de dicha canción en la habitación que tenía en casa de sus padres, sino que también se empecinó en tocar en el estudio de grabación todos y cada uno de los instrumentos que en ella suenan. El alma de Wham! era él, así que nadie se extrañó cuando el dúo amigablemente puso punto final a su carrera y se despidió oficialmente ante 72 mil fans en un concierto que el 28 de junio de 1986 celebraron en el estadio de Wembley de Londres.

LA HISTORIA OCULTA DETRÁS DE "LAST CHRISTMAS"

Lo curioso de la canción de Wham! es que, aunque aparentemente es un villancico, no tiene nada de alegre, si lees con atención su letra. En realidad, trata sobre algo tan universal como el duelo de un amor fallido, de la soledad que surge meses después de una ruptura, de los recuerdos de lo que ya fue y nunca más volverá a repetirse. La Navidad aquí es sólo un mero pretexto para enmarcar la historia. Las fans de aquella época pensaron que Michael se refería a una ex novia. Pero lo cierto es que en ningún verso se refleja de forma explícita si hablaba de una mujer o un hombre. No sería la primera vez que ocurriría algo parecido: en 1985, en "I´m Your Man", George Michael cantaba "cariño, tus amigos no necesitan saberlo".

A pesar de que en la década de los ochenta Michael tuvo una relación con la actriz Brooke Shields o la maquilladora Kathy Jeung, su aparente bisexualidad de cara a la galería era fingida y, de hecho, era preso de una vida paralela. Sin ir más lejos, no hay más que ver el videoclip de la propia "Last Christmas" para comprobar lo vulnerable que en aquel momento se sentía al no poder dar rienda suelta a sus verdaderas emociones.

El propio Ridgeley en octubre publicó unas memorias tituladas "Wham! George & Me", en las que afirma que su amigo y compañero musical ocultó su verdadera orientación sexual para preservar la fama que estaban saboreando. "Sintió que quebrantaría nuestras posibilidades de éxito. Era muy importante para los dos que Wham! consiguiese el éxito que deseábamos. Fue duro para él. No hay duda de eso. Y le causó una gran incomodidad", confesó al respecto.

No fue hasta mucho tiempo después, el 7 de abril de 1998, que Michael oficialmente salió del closet. Y no porque lo dijera sin rodeos, sino porque todos los tabloides se hicieron eco de que había sido arrestado por la policía de Los Ángeles practicando -la búsqueda de una pareja sexual en la calle por única vez- en un baño público del Will Rogers Memorial Park.

Sin embargo, la respuesta de George Michael no se hizo esperar: en octubre de ese mismo año ironizó sobre el polémico asunto en el video de "Outside" convirtiendo un baño en una improvisada discoteca y mostrando a rudos policías besándose ante la cámara. Pese a la humillación pública que vivió, el cantante volvió a la musical más fuerte y victorioso que nunca.

