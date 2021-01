Larry Ramos con nuevo escándalo, empresaria cubana lo acusa de fraude

Una empresaria cubana llamada Anett acusó de fraude al esposo de Ninel Conde, Larry Ramos en donde aseguraron que los convenció de unirse a un negocio de inversiones, pues le entregó una suma de dinero con la esperanza de ver ganancias, pero él se quedó con todo.

Este nuevo escándalo se suma al historial de denuncias que mantiene Larry Ramos, el esposo de Ninel Conde.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL JUICIO DE ELEAZAR GÓMEZ SE ALARGARÁ POR LA PANDEMIA

De acuerdo con la declaración de la mujer, de nombre Anett, el colombiano la convenció de unirse a un negocio de inversiones, y ahora ha anunciado que emprendió un procedimiento legal contra Ramos y pide que dé la cara.

La supuesta agraviada contó que decidió invertir una gran suma de dinero tras enfrentar un problema de salud relacionado al cáncer, sin embargo con el paso del tiempo nunca vio frutos de su inversión y, por el contrario, Larry Ramos se quedó con todo su dinero, acusó.

LARRY RAMOS REZÓ POR SU SALUD

También Anett declaró que Larry Ramos la vio en sus peores momentos de su vida, en donde tenía que pagar un costoso tratamiento debido a la enfermedad que padecía.

"Voy a depositar esta suma de dinero para que ustedes me ayuden en este momento, porque no sé hasta qué punto yo voy a estar tratando con este problema y cuanto me quede, porque el médico me dijo que era un 90% de que yo fuera para atrás y de que el cáncer siguiera avanzando´", declaró.

Enseguida la mujer detalló que depositó el dinero con Larry Ramos y le dijo: "Voy a depositar esto con ustedes, voy a confiar en ustedes para que mi familia tenga algo en el futuro o yo misma, si tengo que dejar de trabajar´", declaró en entrevista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NEIL YOUNG VENDE EL 50% DE LOS DERECHOS DE SUS CANCIONES

Como respuesta a esto Larry Ramos le dijo que iba a rezar por ella y que pusiera mucha fe en Dios porque un día le iban a llamar para hacer un milagro sobre ella en su iglesia, según declaró la mujer afectada. Anett indicó que ya interpuso la demanda contra el colombiano y pidió a Larry Ramos que dé la cara y enfrente a la justicia.

(Azucena Uribe)