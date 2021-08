"Las Chiquirrucas", los influencers acusados de abuso sexual a migrante

Mediante redes comenzó a circular un video que rápidamente se hizo viral en donde se exhibe a varios de los integrantes de "Las chiquirrucas", en un acto de abuso sexual contra un migrante y que ha generado polémica.

Todo parece indicar que al menos tres hombres, integrantes de "Las chiquirrucas", acudieron a un refugio migrante en Guadalajara y se aprovecharon de un residente del lugar.

Los creadores de contenido hicieron una transmisión en vivo en donde se les ve acudiendo a este lugar; ahí conocen a un hombre y le ofrecen 500 pesos a cambio de que se deje tocar los genitales. Este accede, lo tocan y posteriormente dan a conocer que "el billete es falso".

Posteriormente mediante un comunicado en conjunto, la Asociación Civil Dignidad y Justicia en el Camino A.C., conocida popularmente como FM4 Paso Libre, donde ocurrieron los hechos; y la Casa Migrante de Saltillo, dieron a conocer lo ocurrido en la capital jalisciense.

En el video se puede ver "Las chiquirrucas" huyendo cuando le dicen al hombre que "se trata de un billete falso"; incluso se burlan de él y se alejan corriendo. Posteriormente, en otro video invitan a sus seguidores a acudir al refugio si lo que buscan es tener una experiencia con un migrante.

Los personajes que formaron parte de esta experiencia tan denigrante fueron ubicados en Instagram como @jcvillalobosjc, @feeriveraaa y @ el.muneco.acosta.

Incluso en otro video se ve cómo vuelven al sitio y le dicen al hombre que "volverán la próxima semana", así como hacen comentarios sexualizando el cuerpo del hombre.

Integrantes de "Las chiquirrucas" se deslindan y ofrecen disculpas tras abuso sexual a migrante

La supuesta broma de "Las chiquirrucas" ha causado mucho revuelo en redes, principalmente porque se trata de un grupo de hombres que pertenecen a una de las comunidades más violentadas y discriminadas en México.

Tras la reacción de cientos de usuarios de redes que han criticado los hechos, al menos dos de los participantes hicieron privadas sus redes sociales, mientras que uno de ellos compartió un comunicado deslindándose y admitiendo su error de participar en este acto tan vil.

"Estoy súper en contra de lo que pasó ayer, es algo que no debe de pasar y que está sumamente mal. Sé que estoy involucrado en esto, mi ignorancia me llevo a no hacer más nada. He tomado mi responsabilidad con esto, me he educado. Definitivamente no soy la misma persona de hace unos años", expresó el creador de contenido.

Por otra parte, Antonio álvarez, quien forma parte del grupo de influencers lanzó una disculpa pública en sus redes. Los implicados en el acto de abuso sexual configuraron sus redes como "privadas" y no se han manifestado al respecto.

