Las fotos falsas del supuesto hijo de Adela Noriega y Carlos Salinas

Desde hace algunos años comenzó a circular una teoría en donde aseguraban que la actriz Adela Noriega y el ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari habían procreado un hijo e incluso hace una semana el periodista de espectáculos Jorge Carbajal aseguró que esté está a cargo de los negocios de su madre en Estados Unidos, e incluso se viralizaron unas fotos del ahora joven.

De acuerdo a El Heraldo, una de las relaciones más polémicas de la década de los 90´s fue sin duda la que sostuvieron supuestamente la actriz Adela Noriega y el expresidente de México Carlos Salinas de Gortari.

Cabe resaltar que el periodista Jorge Carbajal ha hablado tanto en su canal de YouTube como en el programa de "Chisme No Like" sobre este tema en donde ha dado muchos detalles e incluso confirma que Adela Noriega y el expresidente de México sí tuvieron un hijo.

Pero, ¿quién es el hijo de Adela Noriega? De acuerdo con la misma fuente, Adela llevaba a su pequeño hijo a los foros de grabación haciéndolo pasar por su sobrino, cuando en realidad era su hijo.

¿QUIÉN ES EL HIJO DE ADELA NORIEGA?

De acuerdo con la misma fuente el supuesto hijo de Adela Noriega actualmente tiene 32 años de edad, se llama Carlos Rodrigo Salinas Noriega y radica en South Beach.

En redes sociales comenzaron a circular unas fotografías del supuesto hijo de Adela Noriega con el expresidente de México, sin embargo Carbajal asegura que él no puede confirmar que aquellas fotos sean auténticas lo que sí confirma es que la actriz y Salinas de Gortari sí tuvieron un hijo.

"Esas fotos están corriendo por todo internet ya, y yo lo dije ayer: ´se está diciendo que él es el hijo´, eso sí yo no lo puedo confirmar porque no me las dieron a mi directamente (las fotos)...lo que sí les puedo confirmar es que Adela sí tuvo un hijo que sí fue de Salinas de Gortari que decía que era su sobrino, y que finalmente está viviendo con él en Miami, entre Miami, Polanco y Europa". Dijo Carbajal a partir del min. 4:07 del video de abajo.

Filtran fotos falsas

Las fotografías que circularon en redes sociales, de acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, fueron subidas en uno de los medios de noticias más importantes del país, sin embargo éste se puso en contacto con Carbajal para revelarle que dichas instantáneas son falsas.

"Recibí un correo electrónico, y en ese correo me escribe una persona que les voy a contar un poquito de él... él tenía una página web que se llamaba ruinaversal, como El Universal pero ruina, ahí diario subía noticias falsas... el caso es que me escribió y me dijo: ´oye te quiero comentar algo para que lo sepas para que quede claro por qué no quiero tener problemas´, bueno, pues que él dice que en realidad esas fotos del supuesto hijo de Adela Noriega, él fue quien las subió en el mentado ruinaversal..."

Se contactó con Jorge Carbajal para pedir que aclarara que las fotografías son de un hombre a quien él creyó parecido a la actriz y al expresidente, pues hizo una convocatoria para que alguien se hiciera pasar por el hijo de Adela Noriega, sin embargo, asegura que las cosas se salieron de control. Puedes ver las declaraciones de Carbajal en el video que está abajo a partir del 1:20:40.

"Dice que él hizo un llamado a todos sus seguidores y les dijo: ´oigan ¿a quién le gustaría salir como el hijo de Adela Noriega?´, (Risas) ¡Ay no, no! Él como si hiciera un casting...el caso es que él escogió las fotos del tipo que él consideró que se parecía más a Adela y a Carlos Salinas de Gortari, y son las fotos que aquí les presentamos y son las fotos que andan circulando en internet, ahora, él me dice en el mail que me manda: ´Es que quiero que lo aclaren porfa porque yo no quiero tener problemas porque esto se fue a mayores, esto se salió de control´".

(Azucena Uribe)