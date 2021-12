Laura Bozzo asegura que mete las manos al fuego por Galilea Montijo

Estaba viendo que Eric del Castillo, soy su fan, le recomendaba a Galilea que se saliera del país, está loco. Acá no pasa nada, hay una libertad, una democracia, acá yo tengo problemas porque mi contador me metió en problemas con triple tributación, si ustedes sacan la cuenta me está cobrando más de lo que gané en un año, eso no es evasión de impuestos, y ya lo estoy aclarando.