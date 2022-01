Laura Bozzo en tratamiento psiquiátrico: "2021 fue una pesadilla para mí"

2021 fue una pesadilla para mí, pero también fue un año de aprendizaje porque uno tiene que saber que cuando te pasan esas cosas es por algo, Dios quiere que aprendas la lección y yo siempre he sido muy inmadura, nunca me he preocupado de mi futuro, he malgastado lo que he ganado, he tenido gente alrededor que me ha estafado y engañado, pero como dicen mis hijas yo sólo sirvo para la tele para lo demás estoy negada, dijo Laura Bozzo en entrevista para "Venga la Alegría".