Laura Bozzo, entre escándalos y denuncias judiciales

No es el primer conflicto que Laura Bozzo tiene con el SAT, en anteriores ocasiones aseguró ser "muy bruta para los impuestos" y que se trataba de un problema derivado de la mala gestión de algunos de sus contables (FOTO TOMADA DE VIDEO)

Ayer se informó que la conductora peruana Laura Bozzo había sido vinculada a proceso, se le dictó prisión preventiva por delitos fiscales relacionados con más de 13 millones pesos. No es la primera vez que la conductora es relacionada con escándalos y denuncias, su carrera siempre ha girado en torno a la polémica.

Este no es el primer conflicto que Bozzo tiene con el SAT mexicano después de que en el 2018 fuera acusada de evasión fiscal por 853.007 dólares, al no haber pagado el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Empresarial Tasa Única (IETU) en el 2012.

En aquel entonces Bozzo aseguró ser "muy bruta para los impuestos" y que se trataba de un problema derivado de la mala gestión de algunos de sus contables.

La conductora conoció la fama en México gracias a su programa "Laura en América" (1998-2008) grabado en su natal Perú, en donde la también abogada atendía casos de violencia familiar, adulterio y adicciones. El programa fue criticado en diversas ocasiones por la ridiculización, violencia e insultos hacia los participantes.

Tiempo después llegó su segundo talk show con Telecinco, "Las tardes de Laura"; sin embargo, Bozzo alcanzó mayor notoriedad debido a que se vio implicada en un escándalo de corrupción originado supuestamente por su relación con Vladimiro Montesinos, el ex jefe de inteligencia del Gobierno de Alberto Fujimori. Una corte anticorrupción peruana sentenció a Laura Bozzo por asociación ilícita y complicidad en malversación de fondos el verano pasado, un fallo que ha sido apelado.

Ese mismo año, la peruana dejó su programa en Telemundo para finalmente llegar a Televisa. Divorciada y madre de dos hijas, abandonó la universidad donde impartía clases de Derecho y fijó su atención en el servicio público al ser nombrada directora del Instituto Nacional de Cultura. En 1993 ingresó en la política, al convertirse en concejala del Ayuntamiento de Lima, al lado del flamante burgomaestre Ricardo Belmont, un experimentado hombre de la televisión que fundó el canal RBC. Fue Belmont quien invitó a Bozzo a conducir un programa nocturno de entrevistas que se convirtió en la primera vitrina televisiva para la abogada.

A partir de ahí su popularidad fue creciendo y pasó de un programa a otro gracias a su estilo agresivo y alocado, que ella atribuye a su herencia italiana.

LOS ESCÁNDALOS DE LAURA BOZZO:

LÍOS POLÍTICOS

Fue investigada por presuntos vínculos con una red de corrupción en Perú, durante el gobierno de Alberto Fujimori. De acuerdo a la información de distintos medios, esto la llevó a cumplir en ese momento tres años de arresto domiciliario.

SUS DISPUTAS CON ACTORES

Cansados de los comentarios de Bozzo contra ellos, los actores Irina Baeva y Gabriel Soto recientemente iniciaron una demanda contra la peruana.

Hace unos meses, durante la grabación de su nuevo programa "Laura sin censura" se hizo de palabras con el conductor Alfredo Adame, quien también es conocido por sus escándalos y pleito con Carlos Trejo.

La charla fue subiendo de tono mientras estaban en una mesa redonda sobre acoso en redes sociales y terminó con Laura diciéndole misógino y Adame tachándola de ignorante y contestando que la imagen de la conductora le daba asco por lo que lo corrió de su programa.

"Yo voy a pedir que te corran del país y que te vayas unos años a Santa Martha Acatitla", dijo Adame.

SIN DOCTORADO HONORIS CAUSA

Se le quitó el Doctorado Honoris Causa que le había sido otorgado por el Claustro Académico Universitario y el Centro Universitario Inglés de México. Laura no dejó pasar la oportunidad de explotar y escribió en su cuenta de Instagram que su doctorado "más importante es el amor de la gente. A mí no me interesan ni los premios ni los galardones, soy doctora por mérito propio y mis obras hablan por mí".

"En realidad nosotros no tenemos nada en contra de la señora. Ella produce en su programa anti valores, resalta la agresividad y eso está en contra para tomarse en cuenta para un reconocimiento de Honoris Causa que no está avalado por la Secretaría de Educación. No podemos caer en cartones falsos", comentó Francisco Javier García, del Consejo Doctoral de México en ese momento.

EXPULSADA DE UN VUELO

En mayo de 2019 fue invitada a retirarse de un avión comercial a punto de despegar, por generar un importante alboroto. Aunque ella asegura que no fue así. El disparador fue que no le permitieron llevar consigo una maleta más grande de lo permitido. Ella reaccionó contra la azafata y el piloto y la instaron a dejar su lugar.

DISPUTA AMOROSA

Tras su larga relación con Cristian Zuárez, Laura Bozzo dijo sentirse engañada y que tomaría represalias contra el argentino. La presentadora aseguró que, más allá de la infidelidad, al terminar su relación él se dedicó a difamarla y a difundir mensajes privados entre ambos. Po lo cual, habría interpuesto demandas en su contra en Argentina, Perú y México.

LA SALVADORA

Después del terrible terremoto que sucedió en la ciudad de Pisco, en 2007, dijo haber salvado a una niña de los escombros. Luego, se descubrió que era una actriz, quien ya anteriormente había participado en uno de sus clásicos programas.

(Imelda Téllez)