Laura Bozzo explota en "Chisme no Like", asegura que no evadió impuestos

Laura Bozzo explota en "Chisme no Like",...

La polémica conductora Laura Bozzo regresó a las redes sociales luego de que se suspendiera la orden de aprehensión en su contra, por lo que decidió romper el silencio y hablar abiertamente a través de distintas entrevistas sobre su caso.

Recordemos que Laura Bozzo estuvo tres meses prófuga de la justicia a causa de una deuda de casi 12 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Este 30 de noviembre ofreció una entrevista vía telefónica al programa de espectáculos "Chisme no like" donde tuvo un fuerte enfrentamiento con Javier Cerian iy Elisa Beristain.

Desde el inicio de la entrevista Laura Bozzo les dijo a los conductores que aceptó la invitación al programa a pesar de las múltiples "burlas" que se han hecho de ella, aunque el dúo aseguró que Bozzo no los tiene en buen concepto porque ellos fueron de los primeros en exponerla por su deuda de impuestos.

"Hay gente que dice que me he golpeado la cabeza, tengo amnesia o estoy totalmente loca para dar una entrevista con todo lo que se han reído, se han burlado", comentó. Después hizo énfasis en su caso y explicó que todo el problema se trata de un malentendido, ya que ella no estaba enterada de que le podían cobrar hasta triple tributación por hacer depósitos internacionales.

"Yo no sabía que si mando el dinero para allá (Estado Unidos) [...] lo regresó a México, una parte a Perú y otra la pongo en una cuenta de ahorro... de ahí, eso se llama triple tributación, yo no sabía de esa triple tributación porque en Perú no existe eso", aseguró.

LOS CONDUCTORES LA CONFRONTAN

Cuando Ceriani la cuestionó por estos depósitos y mencionó que eso parece rozar en el lavado de dinero, Laura le respondió claramente alterada y le dijo "nuca menciones esa palabra de lavado de dinero porque me parece una ofensa [...] si yo hubiera hecho esa cosa sería millonaria, tendría mansiones y no estaría en la ruina viviendo de la herencia de mis padre".

"Y sabiendo tú que tenías esta deuda, Laura, nos dijiste mentirosos cuando sacamos hace un año dos meses la noticia y tú sabías que tenías esta deuda desde 2012 ", la confrontó Elisa.

Ante lo que Laura argumentó que ellos no manejado correctamente la información porque llamaron "evasión de impuestos" al delito cuando se trataba de un problema por triple tributación.

Finalmente, la peruana dijo que no quería discutir más con los conductores porque sintió un dolor de muelas a causa de dos endodoncias que le hicieron recientemente. "Bueno, cuentos chinos porque al final, triple tributación o lo que sea, es una abogada; tiene que saber ese tipo de cosas", concluyó Ceriani.

