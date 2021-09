Laura Bozzo pierde demanda contra Gabriel Soto e Irina Baeva

Se hizo el desahogo de las pruebas, y bueno, la contraparte no se presentó, entonces ahora sí que ya la demanda procede y como yo lo dije siempre, el objetivo es marcar un precedente de que no se puede denigrar de esa manera, no pueden utilizar este tipo de lenguaje en contra de alguien, en contra de nosotros en este caso, en este caso en televisión internacional, denigrando nuestra reputación, nuestra dignidad, llamándonos cosas la verdad que la verdad no vienen ni al caso y se marcó ya el precedente para que haya un respeto entre la gente que está detrás de los micrófonos y tiene el poder de opinar y siempre hay un límite en la libertad de expresión, señaló Gabriel Soto.