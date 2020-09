Laura Bozzo podría ser candidata a la presidencia de Perú

Es un partido nuevo que se me ha acercado, es gente que no ha estado involucrada en política, que son empresarios, que quieren un cambio y se me han acercado a decirme si me gustaría aceptar la postulación, algo que todavía está en evaluación, tengo estos días, por cierto, nada más para contestar porque las elecciones son en abril de 2021 pero vamos a ver.